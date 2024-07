Trickbetrüger in Teltow unterwegs

In den letzten Tagen haben sich in Teltow vermehrt Personen als Spendensammler für Handicap International ausgegeben. Handicap International weist auf seiner Homepage darauf hin, dass Handicap International Deutschland keine Haus- und Straßensammlungen durchführt.

In ganz Deutschland und Europa sind Betrüger unterwegs, die sich meist als Gehörlose ausgeben. Auf ihren Unterschriften- und Spendenlisten geben sie vor, für Projekte von Handicap International zur Unterstützung behinderter Menschen zu sammeln.

Eines der jüngsten Opfer ist Harald G. aus Teltow. Er wurde auf dem DM/Aldi-Parkplatz von einer Gruppe von Leuten angesprochen, für Handicap International zu sammeln: „Meine Frau und ich sind auch drauf reingefallen und haben jeder 5,- gespendet. Die jungen Leute sind dann auf den Parkplatz von MC Donalds gegangen und in einen schwarzen Kombi gestiegen. Weg waren sie“, berichtet Harald G. Um sich Klarheit zu verschaffen, kontaktierte Harald G. Handicap International und erfuhr, dass die in rund 60 Ländern tätige Non-Profit-Organisation für Nothilfe und Entwicklungszusammenarbeit keine Haus- und Straßensammlungen durchführt. Auf ihrer Homepage warnt Handicap International vor den Betrügern. Harald G. informierte sofort die Polizei. Am Donnerstag erkannte er die falschen Spendensammler auf dem Parkplatz von MediMax/Rossmann in Teltow wieder. Sie waren wieder am Werk. Harald G. fotografierte den gefälschten Spendenzettel und stellte ihn dem Stadtblatt zur Verfügung, in der Hoffnung, dass nicht noch mehr Bürgerinnen und Bürger auf den Schwindel hereinfallen.

Foto: Harald G.