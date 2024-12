TKS verliert durch schwache erste Hälfte 

Die TKS 49ers mussten am 8. Dezember ihre siebte Niederlage der laufenden Saison in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord hinnehmen. Gegen die favorisierten EN Baskets Schwelm verschlief das Team die erste Spielhälfte und war in der Folge chancenlos. Letztendlich ging das Spiel mit 77:92 (30:50) verloren, wodurch die 49ers weiterhin knapp vor den Abstiegsrängen auf Platz 11 feststecken.

Schon direkt zu Beginn fanden die Gäste aus Schwelm mit genau der Waffe ins Spiel, welche bereits zuvor als größte Stärke ihrerseits herausgestellt wurde: die Würfe von der Dreierlinie. Aus dieser Distanz gelangen den EN Baskets vier ihrer ersten fünf Körbe innerhalb der ersten fünf Minuten. Die 49ers bekamen Frazier und Co. in dieser Phase defensiv kaum unter Kontrolle und auch offensiv fehlten über weite Strecken Konstanz und Rhythmus, weshalb man nach dem ersten Viertel mit 15:24 sowie zur Halbzeit mit einem herben Stand von 30:50 zurücklag. Zwar konnten sich die Schützlinge von Dorian Coppola an diesem Nachmittag viele zweite Chancen durch Offensivrebounds erarbeiten, jedoch waren die Unterschiede in der Anzahl der Dreier- und Freiwurftreffer zwischen den Teams zu groß. Erst in der zweiten Hälfte fand man zeitweise Wege und Lösungen für die defensiven sowie offensiven Probleme, jedoch war das Topteam aus Schwelm, welches nach diesem Sieg auf Tabellenplatz drei klettert, stets zur Stelle, um den Abstand wiederherzustellen oder auszubauen. Ein letzter Wille in den Schlussminuten führte immerhin noch zur Ergebniskosmetik aus Sicht der 49ers, sodass der Rückstand von zwischenzeitlichen 25 auf 15 Zähler (77:92) verkleinert werden konnte. Topscorer auf Seiten der 49ers war erneut Andrii Kozhemiakin, während Kapitän Yannick Hildebrandt mit einem Double-Double (9 Rebounds) liebäugelte. Erfreulich war zudem, dass Jakob Soyke nach überstandener Schulterverletzung sein ProB-Debüt geben und in effektiven knapp neun Minuten Einsatzzeit auch seine ersten ProB-Punke erzielen konnte.

Nächste Woche sind die TKS 49ers wieder auswärts gefordert. Am 14. Dezember findet das enorm wichtige Spiel gegen den Tabellennachbarn der Seawolves Academy statt.

Für TKS spielten: Kozhemiakin (20 Punkte), Hildebrandt (14), Müller (9), Wagner (8), Kamenov (7), Hampl (6), Peters (5), Lübken (3), Teucher (2), Soyke (2), Stegmann (1)

Foto: TKS 49ers