Kammertheater: Zusatztermin für „Tiramisu“

Seit dem 31. Okober zeigt das Kammertheater Kleinmachnow sein neues Stück „Tiramisu“. Dabei ist die Veranstaltung so beliebt, dass es während der drei vergangenen Vorführungen an der Abendkasse keine Karten mehr gab. Für das Team ein toller Erfolg, den sie aber mit allen Zuschauern teilen wollen.

Darum gibt es neben den bereits feststehenden Vorstellungen am 14., 15. und 16. November jeweils um 20:00 Uhr nun noch einen weiteren Termin am 17. November um 15:00 Uhr. Eine Karte kostet 12 Euro und kann auch im Vorverkauf in den Neuen Kammerspielen oder online unter www.neuekammerspiele.de erworben werden.

„Tiramisu“ handelt von den vier Freunden Judith, Lotte, Alfred und Thomas, die sich bei einem Urlaub in Italien kennengelernt haben und nach langer Zeit wiedersehen. Der Abend beginnt mit dem Austausch netter Erinnerungen, doch dann kommt Einiges ans Licht.

„Tiramisu“ ist die zweite Produktion des mittlerweile achtköpfigen Amateur-Ensembles. Ende 2016 gegründet, spielte des Kammertheater im März 2018 Woody Allans „Spiel’s noch einmal, Sam“. Nun hat es sich wieder ein Fünf-Personen-Stück ausgesucht, das bisher nur zweimal in Österreich aufgeführt wurde. Neu im Team ist Michael Esser, der den Kellner spielt. Er wurde durch eine Kleinanzeige bei Ebay auf die Laientruppe aufmerksam, die dort wegen des Ausfalls eines Kollegen nach Ersatz suchte. Esser habe sofort ins Team gepasst, erinnert sich Souffleuse Petra Ostrowski und auch der Berliner war sofort vom Klima begeistert.

In den Pausen dürfen die Zuschauer selbstverständlich Tiramisu bestellen und sich danach über das wirklich überraschende Ende freuen.