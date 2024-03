TKS begrüßt Itzehoe Eagles in der BBIS-Halle

Am kommenden Samstagabend dürfen die TKS 49ers nach zuletzt zwei Auswärtsspielen wieder vor heimischem Publikum in Aktion treten. Am 24. und damit drittletzten Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB-Saison gastieren die Itzehoe Eagles in Kleinmachnow. Die Gäste stehen aktuell auf dem zwölften Tabellenplatz und somit mit dem Rücken zur Wand. Doch auch für die zehntplatzierten 49ers würde ein Sieg am 23. März um 18:00 Uhr viel bedeuten.

In der dieswöchigen Begegnung steht sowohl für die Gastgeber, den TKS 49ers, als auch für die Gäste, den Itzehoe Eagles, einiges auf dem Spiel. Die 49ers tragen eine fünf Partien andauernde Niederlagenserie mit sich mit. Diese soll schnellstmöglich beendet werden, einerseits um die kleine Chance auf die Playoffs zu wahren und andererseits um sich nicht noch weitere Gedanken um den Klassenerhalt machen zu müssen. Dieser könnte mit einem Sieg an diesem Wochenende nämlich vorzeitig gesichert werden. Aktuell stehen die 49ers mit neun Siegen auf Tabellenrang zehn und damit zwei Siege vor der BBG Herford und den Itzehoe Eagles, welche die Plätze 13 und 12 belegen. Der zehnte Saisonsieg der 49ers würde demnach bedeuten, dass man sich bei noch zwei weiteren verbleibenden Spielen einen für die Eagles uneinholbaren Abstand von drei Siegen erarbeitet hätte. Für die Gäste gilt auf der Gegenseite, genau das zu verhindern und selbst wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln. Aktuell stehen sie noch auf dem zwölften Platz und damit dem rettenden Ufer, doch die BBG Herford ist auf Schlagdistanz. Vergangene Woche mussten sich die Eagles in Wolmirstedt geschlagen geben, im letzten Heimspiel konnte jedoch die Seawolves Academy mit 91:83 besiegt werden. Zum Sieg führte das Team wie so oft in dieser Spielzeit das Dreiergespann aus Filmore Beck, Dominick Oliveri und Erik Nyberg. Beck (19,1 Punkte) ist dabei der zweitbeste deutsche Scorer der ProB Nord, Oliveri (11,2 Rebounds) gehört zu den Top 3 Reboundern der Liga. „Itzehoe spielt gern Zonenverteidigung und ist ein reboundstarkes Team. Unsere derzeitige dünne Besetzung auf den großen Positionen müssen wir also mit umso mehr Wille und Kampf ausgleichen. Wenn wir volle 40 Minuten füreinander hustlen, bin ich zuversichtlich, dass wir gewinnen werden“, analysiert Dorian Coppola, Co-Trainer der 49ers, die Ausgangslage vor der Partie.



Tip-Off ist diesen Samstag um 18:00 Uhr in der Schopfheimer Allee 10 in Kleinmachnow. Tickets gibt es wie gewohnt vorab online oder kurzfristig an der Abendkasse. Ein Livestream wird auf Sportdeutschland.TV angeboten.

Foto: TKS 49ers