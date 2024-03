Ludwigsfelde – Ballfangnetz unmittelbar nach Installation zerschnitten

740 Stimmen erhielt der Bürgerhaushaltsvorschlag, ein Ballfangnetz am Beachvolleyballfeld im Stadtaktivpark zu installieren. Vor knapp zwei Wochen wurde das gewünschte Ballfangnetz von Mitarbeitern des Kommunalservice installiert. Nur zwei Tage später mussten diese Mitarbeiter feststellen, dass das Netz bereits mutwillig zerschnitten worden war. Zwölf Löcher klaffen seitdem im Netz.

Bürgermeister Andreas Igel zeigt sich verärgert über die Zerstörungswut einiger Bürger: „Es ist für mich in keiner Weise nachvollziehbar, wie und warum einige Menschen so etwas tun! Ich bin enttäuscht, weil sich viele Ludwigsfelderinnen und Ludwigsfelder für die Idee und die Umsetzung eingesetzt haben. Ziel des Bürgerhaushaltes ist es, die Bürgerinnen und Bürger an der Gestaltung ihrer Stadt zu beteiligen und mit einem vergleichsweise geringen Investitionsvolumen spürbare Erfolge zu erzielen. Eine sinnlose Zerstörung dieser Maßnahmen ist daher nicht nur ein materieller Schaden, sondern zerstört auch bürgerschaftliches Engagement!“.

Die Beachvolleyballer selbst hatten die Bauarbeiten in den vergangenen Wochen intensiv begleitet und auch die Schäden wahrgenommen. „Die Saison hat noch nicht einmal begonnen“, so ihr ernüchterndes Fazit der Aktion.

Foto: Stadt Ludwigsfelde