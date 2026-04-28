Stahnsdorfer S-Bahn-Quartier: Pläne sind in geschützter Umgebung einsehbar

Vom 21. bis 23. Mai werden in der alten Sporthalle der Lindenhof-Grundschule die 30 eingegangenen Planwerke zur Gestaltung des Stahnsdorfer S-Bahn-Quartiers präsentiert. Die Ausstellung darf nur von Stahnsdorferinnen und Stahnsdorfern besichtigt werden. Fotografieren, Filmen und das Anfertigen von Notizen sind nicht erlaubt.

Der offene städtebauliche und freiraumplanerische Wettbewerb „S-Bahn-Quartier Stahnsdorf” geht im Mai in die nächste Runde. Die Frist zur Abgabe der städtebaulichen Modelle endet am 6. Mai 2026. Noch vor der entscheidenden Sitzung des Preisgerichts wird der Stahnsdorfer Bevölkerung eine Ausstellung der 30 eingegangenen Planwerke angeboten. Diese dient dazu, dass sich die Stahnsdorferinnen und Stahnsdorfer einen unmittelbaren Eindruck von den Wettbewerbsbeiträgen verschaffen und ihre Meinung zu den einzelnen Beiträgen abgeben können.

Die öffentliche Schau findet in der alten Sporthalle der Lindenhof-Grundschule statt. Der Zugang erfolgt ausschließlich über die Mühlenstraße. An nachfolgenden drei Terminen kurz vor Pfingsten ist die Exposition geöffnet:

Donnerstag, 21. Mai, 16:00 bis 20:00 Uhr

Freitag, 22. Mai, 12:00 bis 16:00 Uhr

Samstag, 23. Mai, 09:00 bis 13:00 Uhr



Um die Arbeiten und deren Anonymität gemäß den Vorgaben des von der Architektenkammer begleiteten Wettbewerbs bestmöglich zu schützen, gelten für den Zutritt zur öffentlichen Präsentation folgende Regelungen: Die Ausstellung ist nur für Einwohner der Gemeinde Stahnsdorf zugänglich. Zu diesem Zweck ist der Personalausweis mitzubringen. Keinen Zutritt haben Vertreter der teilnehmenden Planungsbüros und deren Berater, alle, die auf sonstige Weise von den Arbeiten Kenntnis haben, sowie Mitglieder des Preisgerichts und sonstige am Preisgericht teilnehmende Personen (Sachverständige und Gäste), auch wenn sie in der Gemeinde wohnhaft sind. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Vertreter der Wettbewerbsbetreuung. Im Ausstellungsraum ist das Fotografieren, Filmen sowie die Anfertigung sonstiger Aufzeichnungen und Notizen in analoger oder digitaler Form nicht gestattet.

Besucher werden gebeten, ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz in der Mühlenstraße 15 (neuer Lindenhof-Campus) abzustellen und anschließend die Mühlenstraße zu queren. Der Fußweg zur Ausstellungshalle beträgt etwa zwei Minuten.

Foto: Gemeinde Stahnsdorf