Jetzt anmelden: 18. Teltowkanal-Halbmarathon am 05. November 2023

Mit der 18. Auflage des Teltowkanal-Halbmarathons wird dieses beliebte Lauf-Event „erwachsen“: Am 05. November 2023 werden wieder mehr als 1.000 Läuferinnen und Läufer erwartet, die über die traditionelle Strecke entlang des ehemaligen Mauerstreifens am Teltowkanal Distanzen von 21,1 Kilometer, 14,1 Kilometer oder 7,1 Kilometer absolvieren. Der Startschuss fällt um 10:30 Uhr.

„Bis heute haben sich schon Läufer aus neun Nationen registriert“, so Veranstalter Dr. Lars Weber, Vorsitzender des VGS Kiebitz e.V., der wieder die Gesamtverantwortung der Großveranstaltung übernommen hat. „Mit dabei sind Gäste aus Liechtenstein oder den USA.“ Ein Sportbotschafter des Halbmarathons ist der Potsdamer Streckenrekordhalter Tom Thurley, der in diesem Jahr einen neuen Rekord laufen möchte. Auch der Kajak-Olympiasieger und mehrfache Weltmeister Max Lemke vom KC Potsdam läuft mit.

Der Verein „Teltow ohne Grenzen e.V.“ hat gemeisam mit dem Veranstalter die Partnerstädte Teltows eingeladen, jeweils mit einer Partnerstaffel zu laufen. Ob Ahlen, Sagan, Gonfrevell l´Orcher oder Kotyn – gemeinsam miteinander, gegeneinander und füreinander. Auf beiden Seiten des Teltowkanals, in Brandenburg und Berlin, in Ost und West. Das Teltower GINN-Hotel bietet für „Auswärtige“ Sonderkonditionen bei den Übernachtungen an.

Einer, der in diesem Jahr zum 18. Mal die Strecke über 7,1 Kilometer in Angriff nimmt, ist Norbert Wolter. Alles wie immer? Der 77-Jährige wird nach 17 Jahren eine Premiere erleben, denn die Veranstalter mussten für 2023 den Startpunkt des Halbmarathons auf das Zeppelinufer verlegen, weil das Wasserstraßenbundesamt (WSA) Bedenken hatte, wenn 2.000 Beine die ehrwürdige Rammrathbrücke in Schwingungen versetzen.

Prominenter Unterstützer des Halbmarathons ist zum Beispiel auch Bülent Sharif. Der Schauspieler, bekannt aus der TV-Serie „GSG 9 – Die Elite-Einheit“ oder „SOKO Stuttgart“, wird zusammen mit Kollegin Reiki von Carlowitz in der Promi-Staffel „Tatort Teltow“ mitlaufen. Sharif: „Ich finde es großartig, dass dieses Sportevent in herausfordernden Zeiten zum 18. Mal stattfindet.“

Moderiert wird der Halbmarathon von Florian Zschiedrich (ZDF) und Robert Bengsch (Eurosport). Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt: „Die Strahlkraft unseres Halbmarathons, der anlässlich des Mauerfalls ins Leben gerufen wurde, ist sehr groß. Ich denke gern noch an die Anfänge des Laufevents zurück und wie wir mit einer alten Holzklappe das Startsignal gegeben haben. Heute, nach 18 Jahren, ist das Event großes Kino!“

Gemeinsam mit allen Partnern des Halbmarathons und unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburgs, Steffen Freiberg, lädt der Veranstalter alle Laufbegeisterten ein, die verschiedenen Distanzen in Angriff zu nehmen. Auch die Kleinsten können schon beim Bambini-Lauf mit dabei sein, dieser startet bereits um 10:15 Uhr.

Wer sich für eine Strecke anmelden möchte, macht das am besten über www.teltowkanal-halbmarathon.de

>> Veranstalter, Sponsoren und Unterstützer des 18. Teltowkanal-Halbmarathons 2023 beim Pressetermin am 26. September vor dem Alten Rathaus von Teltow

Fotos: Stadt-Blatt Verlag Teltow