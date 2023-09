Wieder nächtliche Dreharbeiten in Stahnsdorf

Dreharbeiten in Stahnsdorf sind nach wie vor sehr beliebt – gern werden Filmaufnahmen im historsichen Dorfkern oder neben dem Friedhofspark vom Südwestkirchhof gemacht.

Zurzeit finden immer noch Dreharbeiten für die 5. Staffel der beliebten ZDF-Serie „Blutige Anfänger“ statt, eine Serie über junge Polizeischüler bzw. angehende Kriminalbeamte. Mit dabei ist u.a. Schauspielerin Cheyenne Pahde. In Stahnsdorf wurde dafür seit Mai dieses Jahres schon in der Blumensiedlung, an der Skate-Bowl, in der Schmetterlingssiedlung und in der Ruhlsdorfer Straße gedreht.

Aktuell finden in der Markhofstraße im Süden Stahnsdorfs am 06. September 2023 nächtliche Dreharbeiten statt. Dafür werden zwischen 22:00 Uhr und 01:30 Uhr für mehrere Stunden Teilbereiche der Straße gesperrt und es kommt zu Verkehrseinschränkungen.

Das Landesamt für Umwelt genehmigte eine Ausnahme vom Verbot der Störung der Nachtruhe gemäß Landesimmissionsschutzgesetz. Um für die Anwohner die Störungen zu minimieren, kommt z. B. emissionsarme Licht- und Tontechnik zum Einsatz. Die Verständigung des Filmteams erfolgt im Wesentlichen über Kopfhörer und tragbare Funksprechgeräte. Die Genehmigung für nächtliche Dreharbeiten ist am Drehort einsehbar.

Symbolfoto: Pixabay.com