World Cleanup Day 2023 in Kleinmachnow

Seit über 20 Jahren gibt es in Kleinmachnow den mit viel Engagement durchgeführten Frühjahrs-/Herbstputz, der seit nunmehr zwei Jahren unter dem Label des World Cleanup Day (WCD) läuft. Dieses Jahr findet die Aktion am 16. September statt.

Jeweils am 3. Sonnabend im September findet jedes Jahr der World Cleanup Day (WCD) statt, die größte Bottom-Up-Bürgerbewegung der Welt zur Beseitigung von Umweltverschmutzung und Plastikmüll. Gemeinsames Ziel ist es, mindestens fünf Prozent der Menschen am World Cleanup Day zu aktivieren und durch ihr Engagement Entscheider, Wirtschaft und Politik für das Problem der weltweiten Plastikvermüllung zu sensibilisieren. Weltweit setzen über 15 Millionen Menschen an diesem Tag ein Zeichen gegen Umweltverschmutzung und auch in Kleinmachnow beteiligen sich jährlich bis zu 1000 Aktive an dieser Müllsammelaktion für eine saubere, gesunde und müllfreie Umwelt.

Der diesjährige World Cleanup Day findet am 16. September statt. An diesem Tag sind zwischen 10 und 12 Uhr alle – ob groß oder klein, in Gruppen oder alleine in Gruppen oder allein – aufgerufen, im gesamten Gemeindegebiet aufzuräumen, vorzugsweise in Grünanlagen und Wäldern Müll aufzusammeln. Selbstverständlich können auch in diesem Jahr kostenlos und ohne Voranmeldung in der Bibliothek während der Öffnungszeiten Bibliothek während der Öffnungszeiten abgeholt werden.

An zwanzig Stellen im Ort werden Treffpunkte eingerichtet sein, die gleichzeitig auch Müllabholpunkte sind.

An zwanzig Stellen im Ort werden Treffpunkte eingerichtet, die gleichzeitig als Müllsammelstellen dienen. Nur dort kann der gesammelte Müll am 16.September in Müllsäcken abgelegt werden. Die Treff- und Sammelstellen werden vor Ort mit einem Banner gekennzeichnet. Außerdem findet sich eine Karte auf der Internetseite von Kelinmachnow. Das Team des Zweckverbandes Bauhof wird am darauffolgenden Montag die Treff- und Sammelpunkte anfahren, den Müll einsammeln und ordnungsgemäß entsorgen. Der Müll wird gewogen und das Ergebnis dem WCD gemeldet.

Als kleines Dankeschön lädt der Bürgermeister wieder alle fleißigen Helferinnen und Helfer im Anschluss an die Müllsammelaktion ab 12:00 Uhr zu einem gemütlichen Beisammensein ein. In diesem Jahr findet das Treffen auf dem Gelände der Grundschule Auf dem Seeberg/Hort am Hochwald, Adolf-Grimme-Ring 7, statt. Bei Kuchen und Gesprächen wird die Aufräumaktion gemeinsam ausklingen.

Foto: Gemeinde Kleinmachnow