Langjähriges Big Man-Duo der 49ers bleibt bestehen

Weitere positive Nachrichten für die TKS 49ers und die anstehende Saison in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB. Es kann auf Spieler Nummer drei und vier des Mannschaftskerns der letzten Jahre gesetzt werden. Mit Power Forward Yannick Hildebrandt und Center Leo Hampl bleiben dem Team und Headcoach Dorian Coppola zwei wichtige Bestandteile der Big Man-Rotation erhalten.

13 Jahre haben Yannick Hildebrandt und Leo Hampl gemeinsam auf dem Buckel, wenn man ihre Spielzeiten im Trikot der TKS 49ers addiert. Yannick Hildebrandt gab bereits im Jahr 2016 sein Debüt für das erste Herrenteam des RSV Eintracht. Damit ist er schon längst ein Urgestein sowie der Rekordspieler, was die Anzahl der Saisons und Einsätze angeht. Auch nach dieser langen Zeit verspürt der 26-jährige die gleiche Motivation wie eh und je: „Ich freue mich auf mein mittlerweile neuntes Jahr für das Team. Ich bin sehr gespannt auf die neuen Impulse, die Dorian als Headcoach bringen wird und denke, dass wir eine schlagfertige Truppe haben werden, die sich nicht verstecken muss.“

Die vergangene Saison schloss das Team mit Hildebrandt als Co-Kapitän auf dem zehnten Tabellenplatz ab. Der Power Forward steuerte in seinen 24 Einsätzen und durchschnittlich knapp 25 Minuten Einsatzzeit im Schnitt 9,6 Punkte pro Partie bei. Zudem sammelte er mit einer Anzahl von 6 Rebounds pro Spiel die meisten in den Reihen der TKS 49ers.



Rebounds erarbeiten steht auch in Leo Hampls Repertoire weit oben. Das stellte er vor allem im Endspurt der vergangenen Spielzeit unter Beweis, als er für den verletzten Robin Jorch in die Bresche sprang und um die 30 Minuten pro Partie zum Einsatz kommen musste. In diesem Zeitraum erzielte der Center auch seinen Karrierebestwert von 13 Rebounds beim klassenerhaltssichernden Sieg gegen die Itzehoe Eagles. Über die ganze Saison legte Hampl durchschnittlich 5,8 Punkte und 3,6 Rebounds auf, was ebenfalls beides Höchstwerte seiner Karriere darstellen. Nun blickt der 23-jährige freudig auf seine sechste Saison in der ProB voraus: „Ich bin froh, eine weitere Saison mit vielen Jungs, die schon eine Weile dabei sind, und natürlich allen, die dazukommen, zu spielen. Unser Ziel wird es wie immer sein, durch unsere gute Teamsynergie so viele Spiele wie möglich zu gewinnen und stets Spaß zu haben.“

Foto: TKS 49ers