49ers siegen in Iserlohn

Überragende erste Halbzeit und starkes Rebounding. Den TKS 49ers ist es am 4. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB gelungen, ihre Bilanz wieder auszugleichen. Somit reihen sie sich wieder ins große Mittelfeld der Tabelle auf Rang 7 ein. Gegen die Gastgeber der Iserlohn Kangaroos lief schon früh in der Partie vieles zugunsten der 49ers. Am Ende setzte man sich beeindruckend mit 63:96 (30:62) durch.

Die TKS 49ers traten am heutigen Sonntag ihre lange Reise nach Iserlohn mit nur zehn Spielern an. Ferdinand von Saldern, Leonardo Conzane und Paul Stegmann fehlten krankheits- bzw. verletzungsbedingt. Dafür schnupperte Youngster Thure Peters erstmals ProB-Luft. Direkt zu Anfang der Begegnung deutete sich an, dass es ein guter Tag für die 49ers werden könnte. Nach nur viereinhalb Minuten brachte der spätere Topscorer der Partie, Ivan Mikhieiev, die Gäste per Dreier mit 6:16 in Führung. Rund eine Minute vor Viertelende stand es 20:26, bevor die TKS 49ers einen unglaublichen viertelübergreifenden 20:0-Lauf starteten! Bis zur Halbzeit wurde der Abstand sogar nochmals auf über 30 Zähler ausgebaut. Neben Mikhieiev überzeugten heute vor allem die Big Men der 49ers durch ihr Scoring sowie Rebounding. Mit 45:27 entschied das Team von Vladimir Pastushenko das Reboundduell gegen die Kangaroos für sich. Leo Hampl netzte eine Karrierebestleistung von 18 Punkten ein, Filip Kamenov legte mithilfe von fünf erfolgreichen Dreiern ebenso viele Punkte auf. Robin Jorch (9 Pkt, 5 Ass, 8 Reb), Jordan Müller (6 Pkt, 7 Ass, 6 Reb) und Kimoni N’Sondé (7 Pkt, 9 Reb, 5 Steals) stellten zudem ihre Allround-Fähigkeiten unter Beweis. Zwar konnte das Team sein Offensiv-Feuerwerk in der zweiten Halbzeit nicht fortsetzen, brachte aber dennoch die Punkte ungefährdet mit nach Hause. 49ers-Topscorer Mikhieiev fasste das Spiel nach Abpfiff zusammen: „Wir haben heute extrem gut als Team gespielt und waren in der Offensive sehr schnell unterwegs, was zu dem hohen Vorsprung geführt hat. Auch defensiv haben wir einen guten Job gemacht, hatten aber auch Glück, dass die Kangaroos heute teilweise ihre offenen Würfe nicht versenkt haben.“

Als Nächstes empfangen die nun siebtplatzierten TKS 49ers am 22. Oktober den SC Rist Wedel, welcher mit gleicher Bilanz einen Tabellenrang höher steht.

Foto: TKS 49ers