Besser lesen und schreiben in Kleinmachnow

Das Grundbildungszentrum der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark weitet sein Angebot auf Kleinmachnow aus. Jeden Montag unterstützen eine Pädagogin und Ehrenamtliche Erwachsene dabei, besser lesen, schreiben und rechnen zu lernen.

Viele Erwachsene in Deutschland haben Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben und Rechnen. Für sie erweitert das Grundbildungszentrum der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark sein Angebot in Kleinmachnow. Montags von 09:00 bis 12:00 Uhr wird der Umgang mit Lernprogrammen und das Schreiben von E-Mails geübt. Von 12:00 bis 15:00 Uhr werden Lesen, Schreiben und Rechnen geübt. Die Lernenden können selbst entscheiden, was, wie oft und wie lange sie lernen. Im Lernraum werden sie von einer Pädagogin und Ehrenamtlichen unterstützt und lernen ganz individuell, was für sie wichtig ist und was sie für ihren Alltag, ihre Ausbildung oder ihren Beruf brauchen.

Das Grundbildungszentrum der Kreisvolkshochschule Potsdam Mittelmark bietet Lernräume in Beelitz, Bad Belzig, Kleinmachnow und Teltow sowie Grundbildungsberatung und Schulungen in Leichter und Einfacher Sprache im Landkreis an.

Foto: KVHS Potsdam-Mittelmark