Spende an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Kleinmachnow e.V.

Aktuell plant die Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow in Zusammenarbeit mit den Fachwarten für Brandschutzerziehung des Landes Brandenburg sowie den Jugendwarten ein besonderes „Experimente“-Wochenende. Ziel ist es, Kindern zwischen fünf und zehn Jahren, die in diesem Alter besonders an Naturphänomenen interessiert sind, durch spannende Experimente und Versuche für das Thema Brandschutz zu sensibilisieren.

Für dieses Projekt werden Mittel benötigt, um ein gemeinsames Wochenende mit internen und externen Dozenten zu finanzieren, die den Kindern und den Betreuern innovative Ansätze zur Brandschutzerziehung vermitteln. Das Event soll nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch die Kameradschaft innerhalb der Feuerwehr und der Gemeinschaft stärken. Der Förderverein ist dafür auf Spenden und Unterstützung angewiesen. Hier unterstützt die Krombacher Brauerei im Rahmen ihrer Spendenaktion. Der Krombacher Gebietsverkaufsleiter Alexander-Josef Konrath überreichte persönlich einen großen Spendenscheck.

Seit 2003 spendet die Brauerei jährlich eine Gesamtsumme von 250.000 Euro an 100 gemeinnützige Institutionen. Unter dem Motto: „Sie schlagen vor – wir spenden“ rief das Familienunternehmen dazu auf, gemeinnützige Spendenzwecke vorzuschlagen. Mehr als 3.000 Vorschläge gingen ein, darunter auch der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Kleinmachnow e.V.. Die Auswahl der insgesamt 100 Spendenempfänger erfolgte auf zwei Wegen: 50 der 100 Spenden wurden durch ein Voting-Verfahren vergeben. Die andere Hälfte wurde von einem internen Gremium bestimmt, um möglichst vielfältige Bereiche des gesellschaftlichen Engagements zu fördern und auch kleineren Initiativen eine Chance zu geben. Mehr als fünf Millionen Euro spendete Krombacher im Rahmen ihrer Spendenaktion an Vereine und Institutionen, die sich in den vielfältigsten Bereichen engagieren.

Foto: (von links): Lennart Rudloff, Mario Heilmann, Alexander Konrath (Gebietsverkaufsleiter Krombacher Brauerei), Peter Schulz, Klaus Schwarz