49ers brauchen Sieg gegen Braves und Schützenhilfe

Am 26. Spieltag und somit letzten Spieltag der BARMER 2. Bundesliga ProB geht es für die TKS 49ers um alles. Auswärts bei den Berlin Braves muss unbedingt ein Sieg her, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Es ist der Showdown zweier Rivalen mit maximalem Druck auf beiden Seiten. Tip-Off ist am Samstag um 18:30 in der Sporthalle Charlottenburg.

Es ist angerichtet für das letzte und womöglich wichtigste Spiel der Saison für die TKS 49ers: Am Samstag geht es auswärts zum Hauptstadt-Rivalen Berlin Braves, und für beide Teams steht alles auf dem Spiel. Während sich die Braves mit einem Sieg und gleichzeitigen Niederlagen von Schwelm und Essen noch in die Playoffs retten könnten, kämpfen die 49ers um nicht weniger als den Klassenerhalt in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB.

Die Ausgangslage für das Team von Headcoach Dorian Coppola ist klar. Nach der bitteren Heimniederlage gegen Neustadt, bei der man die so dringend benötigte Energie und Einstellung vermissen ließ, hat man den Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand. Ein Sieg in Berlin ist

Pflicht. Gleichzeitig müssen die Neustädter am Sonntag gegen Wolmirstedt verlieren. Nur dann wäre das rettende Ufer doch noch erreicht, und eine insgesamt enttäuschende und von Rückschlägen geprägte Saison könnte zumindest mit einem versöhnlichen Ende abgeschlossen werden. Das Hinspiel in Kleinmachnow war bereits ein echter Krimi: Mit 79:77 behielten die 49ers damals knapp die Oberhand. Ausschlaggebend war der unermüdliche Einsatz, der Kampf bis zur letzten Sekunde und ein starker Zusammenhalt auf dem Parkett – genau diese Tugenden wird es auch am Samstag brauchen. Denn der Gegner hat große Ziele und mindestens ebenso viel zu verlieren. Besonders im Fokus stehen bei den Braves zwei Spieler. Auf der einen Seite Adrian Worthy mit 19,2 Punkten pro Spiel einer der gefährlichsten Scorer der Liga, und Emanuel Schüler, der ehemalige 49er, der seinem alten Team mit aktuell 13,6 Punkten im Schnitt mächtig zusetzen kann. Für die Defensive der 49ers heißt es: aufmerksam, körperlich präsent und fokussiert von der ersten Minute an. Es wird ein Spiel voller Intensität, Emotionen und Druck, aber auch eine Chance, sich als Team zu beweisen. Eine Chance, doch noch das Happy End zu schreiben.

Foto: Fotofuzzi/TKS 49ers