Stahnsdorf – Frischzellenkur für Dorfteiche zum 650-jährigen Ortsteiljubiläum

Pünktlich zu dem Anfang Juli anstehenden Festwochenende anlässlich der 650-jährigen urkundlichen Ersterwähnung der Ortsteile Schenkenhorst und Sputendorf erstrahlen deren Dorfteiche in neuem Glanz.

Während der große Dorfteich in Sputendorf bereits von Oktober 2022 bis Februar 2023 saniert wurde, war es beim kleinen „Bruder“ in Sputendorf sowie beim Dorfteich Schenkenhorst von September 2024 bis Februar 2025 soweit. Mit letzten Anpflanzungen wurden die Maßnahmen im März abgeschlossen. „Diese Gewässer sind echte Schmuckstücke. Ich finde, die Aufenthaltsqualität vor Ort hat sich dadurch nochmals erhöht“, sagt Bürgermeister Bernd Albers. An allen drei Standorten wurden zunächst Bäume zurückgeschnitten, um den Laubeintrag ins Gewässer zu reduzieren. Außerdem ließ die Gemeinde Rohrkolben und Röhricht entfernen, um der Gewässerverlandung entgegenzuwirken.

In Abstimmung mit der zuständigen Umweltbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark entnahmen Spezialbagger Schlamm vom Seegrund. Die geschah prinzipiell vor der Winterstarre der ortsansässigen Amphibien, sodass die Tiere rechtzeitig das Gewässer verlassen konnten. Jeweils bis Ende Februar mussten alle weiteren Arbeiten abgeschlossen sein, weil dann der Laichzeitraum der Tiere beginnt.

Zu den weiteren Arbeiten zählten die Reinigung der Straßenzuläufe, der Abbau und die Entsorgung verwitterter Uferbefestigung, der Einbau neuer Faschinen und Einbau von Xylit-Walzen. Außerdem wurden auf Wunsch des Ortsbeirates Sputendorf Rhododendren gepflanzt. Insgesamt 400.000 Euro wurden investiert. Gefördert wurde die Sanierung durch die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg und durch KfW-Mittel aus dem Förderprogramm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“.

Zahlen & Fakten:

Großer Dorfteich Sputendorf

Pflanzung von Clematis und Efeu an der Betonwand hinter dem Teich

Sanierung im Zeitraum von Oktober 2022 bis Februar 2023

Entnahme von 300 Kubikmeter nassem Schlamm, Entsorgung von 218 Tonnen Trockenmasse

Einbau von 215 Meter Xylit-Walzen

Pflanzung von Sumpf-Schwertlilien im Gewässer

Kleiner Dorfteich Sputendorf

Sanierung im Zeitraum von September 2024 bis Februar 2025

Entnahme von 353 Kubikmeter nassem Schlamm, Entsorgung von 250 Tonnen Trockenmasse

Einbau von 172 Meter m Xylit-Walzen sowie 254 Holzpfählen

Modellierung des Flachwasserbereiches

Dorfteich Schenkenhorst

Sanierung im Zeitraum von September 2024 bis Februar 2025

Entfernung von 135 Kubikmeter Röhricht

Entnahme von 146 Kubikmeter nassem Schlamm, Entsorgung von 109 Tonnen Trockenmasse

Einbau von 95 Metern Xylit-Walzen

Neuanlage der Flachwasserzone

Erneuerung des Geländers auf einer Länge von 68 Metern mit Einbau eines Holztores

Fotos: Gemeinde Stahnsdorf