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Ruhlsdorf – Auseinandersetzung auf elterlichem Grundstück endet im Polizeigewahrsam

Redaktion

Am 26. Juni erschien ein 37-jähriger Mann erheblich alkoholisiert und aggressiv auf dem Grundstück seiner Eltern in Ruhlsdorf. Da alle Versuche eines klärenden Gesprächs scheiterten, verständigten diese die Polizei. Auch gegenüber den eingesetzten Beamten zeigte sich der Mann uneinsichtig, beleidigte sie und versuchte, sie körperlich anzugreifen. Er wurde zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen. Gegen den 37-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Foto: Pixabay.com

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