Kollision zwischen Müllfahrzeug und Pkw

Die 56-Jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes befuhr gegen 07:55 Uhr die Blumenstraße aus Fahrtrichtung Wiesenstraße in Fahrtrichtung Mahlower Straße. Die Frau fuhr sodann, ohne die Vorfahrt eines von rechts aus der Waldstraße kommenden Müllfahrzeugs zu beachten, in den Kreuzungsbereich ein. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wobei das Müllfahrzeug den Mercedes an der Beifahrerseite traf und seitlich auf die Fahrerseite umkippte. Die Frau wurde daraufhin eingeklemmt und schwer verletzt. Die Besatzung des Entsorgungsfahrzeugs half sofort und richtete den Pkw wieder auf. Die 56-Jährige musste von Rettungskräften in eine Klinik gebracht werden. Die Polizeibeamten nahmen den Verkehrsunfall auf und unterrichteten die Angehörigen der Verletzten. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.