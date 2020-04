Mahlower Straße: Vollsperrung für Zufahrt zur Gesamtschule

In den Osterferien vom 6. April bis 17. April wird es eine Vollsperrung an der Einmündung Gustl-Sandtner-Straße Ecke Mahlower Straße auf Höhe der Hausnummer 146 geben. In dieser Zeit wird die Zufahrt zur künftigen Gesamtschule gebaut und der Fußgängerüberweg hinter die Einmündung verlegt. Die Umleitung erfolgt für beide Richtungen über die B101.

Für die Linien X1, 601 und 625 von Regiobus ergeben sich die folgenden Änderungen:

Die Linien X1 und 601 werden zwischen Teltow, Blumenstr. <> Bürgertreff umgeleitet. Die Umleitung erfolgt über die Beethovenstraße – Ernst-Schneller-Straße – Kanada-Allee – Whitehorse-Straße – Gonfrevillestraße.

Die Haltestellen S Teltow Stadt/Mahlower Str. sowie Gustl-Sandtner-Str. entfallen.

Die Haltestellen Geschwister-Scholl-Str., Oskar-Pollner-Str., Anne-Frank-Schule, Halifax-Platz sowie S Teltow Stadt/Gonfrevillestr. werden zusätzlich bedient.

Die Linie 625 bedient in beiden Richtungen die Haltestellen S Teltow Stadt/Gonfrevillestr. <> Halifax-Platz <> Anne-Frank-Schule <> Oskar-Pollner-Str.

Der Abschnitt S Teltow Stadt/Gonfrevillestr. > Gustl-Sandtner-Str.> Beethovenstr./Kita kann nicht bedient werden.

Grafik: Stadt Teltow