Teltow im Programm „Jugend entscheidet“ aufgenommen

Rund 100 Kommunen hatten sich um die Teilnahme am Programm „Jugend entscheidet“ der Hertie-Stiftung beworben. Zehn Städte und Gemeinden, darunter Teltow, wurden ausgewählt.

Jugendliche ernst nehmen und politisch beteiligen – das ist eines der Ziele von Jugend entscheidet. Ab 2024 werden zehn neue Städte und Gemeinden mindestens eine kommunalpolitische Entscheidung in einem begleiteten Verfahren an Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren übertragen. Jugendliche können nun neue Ideen einbringen, um ihr Lebensumfeld zu verbessern. Kern des Beteiligungsprozesses ist ein mehrstufiges Entscheidungsverfahren, in dem die Jugendlichen zunächst Themenvorschläge erarbeiten. Anschließend erarbeiten Politik und Verwaltung eine konkrete Beschlussvorlage, über die der Stadt- oder Gemeinderat in einer öffentlichen Sitzung abstimmt.

Antragsberechtigt sind Städte und Gemeinden mit bis zu 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, die noch keine oder wenig Erfahrung mit Jugendbeteiligung haben. Bestandteil der Förderung ist ein praxisnahes Beteiligungsverfahren sowie ein Sachkostenzuschuss in Höhe von 5.000 Euro.

Folgende Kommunen sind ab 2024 dabei:

Boizenburg/Elbe, Mecklenburg-Vorpommern

Elbmarsch, Niedersachsen

Garbsen, Niedersachsen

Nottuln, Nordrhein-Westfalen

Petersberg, Hessen

Rendsburg, Schleswig-Holstein

Teltow, Brandenburg

Waghäusel, Baden-Württemberg

Walzbachtal, Baden-Württemberg

Weißenfels, Sachsen-Anhalt

Mit dem Projekt „Jugend entscheidet!“ will die Gemeinnützige Hertie-Stiftung die kommunale Demokratie stärken. Junge Menschen sollen ermutigt werden, Politik zu machen, denn Demokratie kann und muss eingeübt werden. Und das geht am besten auf lokaler Ebene. Denn in den Städten und Dörfern erleben Jugendliche unmittelbar, wie sich politische Entscheidungen auswirken.

