152 Kandidaten treten zur Wahl der Ludwigsfelder Stadtverordnetenversammlung an

Der Ludwigsfelder Wahlausschuss hat am 10.April über die Zulassung der Wahlvorschläge entschieden und die Kandidaten für die Kommunalwahl am 09. Junii zugelassen. Für die 30 Sitze in der Ludwigsfelder Stadtverordnetenversammlung stellen sich insgesamt 152 Kandidaten zur Wahl.

Die Parteien haben 70 Kandidaten (CDU 11, FDP 4, SPD 28, Die Linke 18, AfD 9) und die Wählergruppen (WG) 81 Kandidaten aufgestellt, hinzu kommt ein Einzelkandidat. Die WG FiLu tritt mit 6 Kandidaten an, die WG Option+ mit 9, die WG Freie Wähler Ludwigsfelde mit 6, die Listenvereinigung B90/VfLu mit 10, die WG 11 + 1 für LU mit 5 und die WG Familie und Sport in LU mit insgesamt 45 Kandidaten, darunter die beiden einzigen mit EU-Staatsangehörigkeit.



Für die Wahl der Ortsbeiräte in den Ludwigsfelder Ortsteilen treten insgesamt 29 Kandidaten an: Ahrensdorf (3 Einzelkandidaten); Genshagen (6 Kandidaten: 1 CDU, 5 WG Genshagen); Gröben (3 Einzelkandidaten); Groß Schulzendorf (4 Kandidaten: WG Unabhängige 1); Jütchendorf (3 Einzelkandidaten); Kerzendorf (3 Einzelkandidaten); Mietgendorf (3 Einzelkandidaten); Schiaß (2 Einzelkandidaten) und Wietstock (2 Kandidaten: 1 CDU, 1 Einzelkandidat). Der vor kurzem gewählte Ortsbeirat Löwenbruch bleibt im Amt. Die Wahl des Ortsbeirates in Siethen entfällt, da kein Wahlvorschlag eingereicht wurde.

„Wir freuen uns, mit 45 starken Kandidatinnen und Kandidaten zur Stadtverordnetenwahl in Ludwigsfelde antreten zu können", so Niels Laag, Spitzenkandidat der Wählergruppe Familie und Sport in LU. „Die Bürgerinnen und Bürger haben mit 5 Parteien, 6 Wählergruppen, darunter eine Listenvereinigung, und einem Einzelkandidaten eine große Farbpalette zur Auswahl, aber welches Farbenspiel sich letztendlich durchsetzt, wird sich am 09. Juni entscheiden", so Laag weiter. Er sieht für seine parteiunabhängige, bürgernahe und lokal engagierte Wählergruppe gute Chancen, auch künftig die kommunalpolitischen Geschicke in Ludwigsfelde führend mitzugestalten. Neben Laag treten für Familie und Sport in LU u.a. an (v.l.n.r.) Niels Laag, Iven Kühlewind, Sylvia Rebenstock, Tino Gräfe, Aneta Dylinska, Cindy Mund, Chris-Oliver Schütky, Andreas Heinze.

Foto: Familie und Sport in LU