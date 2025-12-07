Initiative Familie in LU e.V. bereichert Ludwigsfelder Weihnachtsmarkt

Am zweiten Adventswochenende zog es viele Besucher auf den Rathausplatz Ludwigsfelde zum alljährlichen Weihnachtsmarkt. Das breite Spektrum an Angeboten reichte von klassischen kulinarischen Köstlichkeiten über originelle Handwerkskunst und Weihnachtsbaumverlosung bis hin zur Nikolaus- und Weihnachtsmannsprechstunde.

Auch der Initiative Familie in LU e.V. war mit einem Stand vertreten und bot neben Tütenangeln und Glücksrad für Groß und Klein auch gebrannte Mandeln und farbenfrohe Zuckerwatte auf Leuchtstäben an. „Es war ein rundum besinnliches Vorweihnachtsfest mit zahleichen fröhlichen Besuchern. Unser Dank gilt den Mitwirkenden sowie EDEKA-Center Specht, REWE Oliver Heinzel OhG und BETI Reifenservice und Autodienst oHG für die tolle Unterstützung. Ganz besonders möchten wir uns beim Team von Mango Event für die reibungslose Organisation bedanken.“, so Sylvia Rebenstock, Vorstandsmitglied des Vereins. Unter den Besuchenden und Vereinsmitgliedern war die Meinung einhellig, auch im nächsten Jahr wieder auf dem Rathausplatz mit dabei zu sein.

Fotos: Initiative Familie in LU e.V.