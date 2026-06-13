„Tribute to Marlene Dietrich“ am 27. Juni am BER

Der Flughafen Berlin Brandenburg lädt gemeinsam mit den Brandenburgischen Sommerkonzerten und dem Landkreis Dahme-Spreewald die Bürgerinnen und Bürger der Flughafenregion zu einem besonderen musikalischen Ereignis ein: einem großen Open-Air-Konzert auf der Wiese vor dem Terminal 1 des BER.

Das Konzert findet im Rahmen der Jubiläumssaison der Brandenburgischen Sommerkonzerte statt und wird in Kooperation mit der Friede Springer Stiftung realisiert. Vor der markanten Kulisse des Flughafengebäudes präsentiert das Original Vintage Orchestra aus Prag ein mitreißendes „Tribute to Marlene Dietrich“, eine Hommage an den Berliner Weltstar und die Goldenen Zwanzigerjahre. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, eine Ticketreservierung ist erforderlich. Link zur Ticketreservierung

Mit dem Konzert möchten die Flughafengesellschaft, die Brandenburgischen Sommerkonzerte und der Landkreis Dahme-Spreewald ein Zeichen setzen für die Region und für die besondere Verbindung zwischen dem Flughafen und seinen Nachbargemeinden. „Der BER ist ein wichtiger Teil unserer Region und prägt das Bild des Landkreises weit über seine Grenzen hinaus. Umso mehr freut es mich, dass die Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit haben, diesen Ort einmal auf ganz andere Weise zu erleben. Das Open-Air-Konzert verbindet Kultur, Gemeinschaft und eine außergewöhnliche Kulisse und zeigt, wie vielfältig und lebendig unsere Region ist“, erklärt Landrat Sven Herzberger.

Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung des Flughafens Berlin Brandenburg: „Wir freuen uns sehr, dass wir den BER am 27. Juni mit seiner einzigartigen Architektur gemeinsam mit dem Veranstalter und dem Landkreis zum Schauplatz eines ganz besonderen Sommerkonzerts machen, an dem Menschen aus der Region zusammenkommen und Kultur erleben können.“

Am Veranstaltungstag erwartet die Besucherinnen und Besucher bereits ab 15 Uhr ein vielfältiges Rahmenprogramm. Das Konzert „Tribute to Marlene Dietrich“ – Original Vintage Orchestra beginnt um 19 Uhr. Die Anreise mit dem ÖPNV ist bequem und wird aufgrund der weitgehend ausgebuchten Parkplätze in der Hauptreisezeit des Jahres empfohlen.

Wolfram Korr, Geschäftsführer der Brandenburgischen Sommerkonzerte: „In der Jubiläumssaison bieten wir etwas Besonderes: Gemeinsam mit der Friede Springer Stiftung laden wir zu einem Open Air Konzert am Flughafen BER ein. Die Kooperation zwischen Kulturveranstaltern, Flughafen und Landkreis zeigt, wie eng Infrastruktur, Lebensqualität und kulturelle Teilhabe in der Region miteinander verbunden sind.“

