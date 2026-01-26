Schlüsselübergabe, kirchlicher Segen und erste Bürgersprechstunde – Andre Freymuth hat sein Amt angetreten

Am 23. Januar, begann die Amtszeit von Bürgermeister Andre Freymuth mit dem ersten offiziellen Arbeitstag im Rathaus. Nach drei Wahlperioden und 24 Jahren im Amt hatte sich sein Vorgänger Thomas Schmidt in den Ruhestand verabschiedet.

So war dann auch die erste Amtshandlung die Übergabe der Rathausschlüssel, die Schmidt feierlich an Freymuth übergab. Im weiteren Verlauf des Tages besuchte der neue Hausherr Mitarbeitende der einzelnen Fachbereiche, richtete die EDV ein und hielt am Nachmittag die erste Bürgersprechstunde ab.

Foto: Stadt Teltow

„Freitags mit Freymuth“ – Format aus dem Wahlkampf bleibt

Auch bei frostigen Temperaturen und eisigem Wind stand er letzten Freitag den Bürgern Rede und Antwort. Als zentralen Ort hatte er den Marktplatz gewählt. Glücklicherweise verteilte der Chef des Restaurants Velas heißen Kakao und Glühwein, was ein bisschen Wärme spendete. Diese Angebote zum Austausch bleiben auch künftig bestehen, allerdings nicht mehr wöchentlich. Die nächsten Termine und Orte werden auf www.teltow.de bekannt gegeben.

Foto: Elisabeth Kaufmann

Besonderer Gottesdienst zum Amtsantritt und -austritt

Am Sonntag hatten Pfarrer Christian Stiller von der Sankt-Andreas-Gemeinde und der Superintendent des Kirchenkreises Teltow-Zehlendorf Dr. Johannes Krug den neuen und den scheidenden Bürgermeister eingeladen, um die beiden im Rahmen eines Gottesdienstes in die jeweils neue Lebensphase zu begleiten und ihnen dafür ihren Segen zu erteilen. In der Predigt von Pfarrer Stiller ging es dann auch um Grenzen, Grenzüberschreitungen und durchlässige Grenzen. Dr. Krug las die Apostelgeschichte 10 von der Begegnung des Juden Petrus und des Römers Hauptmann Cornelius, die, obwohl es einem Juden nicht erlaubt war, mit Fremden zu sprechen, zueinander fanden und somit eine Grenze durchbrachen. So müsse auch ein Bürgermeister, betonte Stiller, immer eine ausgestreckte Hand haben und unabhängig und ohne Vorurteil regieren. Die Kirche war sehr gut gefüllt und der Teltower Gospelchor sorgte für musikalische Begleitung.

Foto: Elisabeth Kaufmann

Andre Freymuth lebt seit 2012 mit seiner Familie, darunter zwei Kinder, in Teltow. Seit er in Teltow wohnt, engagiert er sich aktiv in der Teltower CDU und war zudem als Elternsprecher in Kita und Grundschule tätig. Seit 2017 ist er Mitglied der Stadtverordnetenversammlung (SVV) Teltow und zuvor ab 2014 war er sachkundiger Einwohner. Seit 2022 ist Freymuth Ortsvorsitzender der CDU Teltow und wurde 2024 zum Vorsitzenden der CDU-Fraktion gewählt. Auch über die Kommunalpolitik hinaus ist er ehrenamtlich aktiv, unter anderem als Prüfer bei der IHK Berlin. Beruflich war Freymuth bis zu seinem Amtsantritt als Bürgermeister Berufssoldat und hat Wirtschaftsinformatik studiert.

Fotos: Stadt Teltow / Elisabeth Kaufmann