Glatteis in der Region – regiobus nimmt den Linienverkehr wieder auf

Laut dem Deutschen Wetterdienst überquert ein kleinräumiges Tiefdruckgebiet mit sehr feuchter und etwas milderer Luft Brandenburg und Berlin. Für den Montagmorgen wird vor gefrierendem Regen mit Glatteisbildung am Boden sowie Eisansatz und erheblicher Glätte gewarnt.

Im Laufe des Morgens lässt der Regen von Süden her langsam nach, teils geht er in leichten Schneefall über. Dabei fallen vor allem im Norden und Westen Brandenburgs Neuschneemengen zwischen 2 und 7 cm, sonst nur stellenweise noch bis zu 2 cm. In der Nacht zum Dienstag gibt es nur noch gebietsweise geringe Schneefälle, aber vielerorts weiterhin Glätte, teils auch durch überfrierende Nässe. In der Nacht zum Dienstag zieht das Wetter unter Abschwächung ostwärts ab.

Der Regiobus-Linienverkehr wird wieder aufgenommen. Es kommt jedoch noch zu Verspätungen und Ausfällen.

Foto: Redaktion