Privatparty in Kleinmachnow eskaliert – Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Am Abend des 24. Januars löste eine Party in einem Wohngebiet in der Nähe des Zehlendorfer Damms einen Großeinsatz der Polizei aus.

Die als Privatparty gestartete Feier in einem Kleinmachnower Einfamilienhaus bekam schnell Zuwachs von nicht geladenen Gästen und wuchs in den Abendstunden auf über hundert Personen an. Die teilweise alkoholisierten Jugendlichen verhielten sich laut Zeugenaussagen untereinander höchst aggressiv. Zudem kam es zu Ruhestörungen. Die alarmierten Polizeibeamten versuchten, die Lage auf und vor dem Grundstück mittels Lautsprecherdurchsagen und Platzverweisen unter Kontrolle zu bringen. Da die Masse der Anwesenden gewaltbereit auftrat, mussten sie letztlich unter Androhung von körperlichem Zwang durch ein Großaufgebot an Polizeibeamten konsequent des Einsatzraumes verwiesen werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu keinen Verletzten oder Sachschäden.

Foto: Pixabay.com