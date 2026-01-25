Lesung in der Siedlungskirche – Herz aus Stacheldraht

Am 30. Januar ließt ab 18:00 Uhr die Journalistin und Kriegsreporterin Sophia Maier in der Siedlungskirche Teltow aus ihrem aktuellen Buch „Herz aus Stacheldraht“. Der Abend ist eine Kooperation der Ev. Kirchengemeinde St. Andreas, der Stadt Teltow und des Buchladens „Buchkontor Teltow“.

Sophia Maier ist studierte Demokratiewissenschaftlerin, Journalistin und Kriegsreporterin. Sie berichtet nicht nur über globale Konflikte, sondern richtet ihren Blick auch nach innen: In Deutschland dokumentiert sie die Erosion demokratischer Werte sowie das Erstarken autoritärer Kräfte. Für ihre journalistische Arbeit wurde sie vielfach mit renommierten Preisen ausgezeichnet. Sie arbeitet als TV-Reporterin, schreibt regelmäßig als freie Journalistin für überregionale Medien und ist eine gefragte Expertin in Talksendungen und Podcasts.

Das Buch „Herz aus Stacheldraht“ stieg nach der ersten Verkaufswoche bereits auf Platz 14 der SPIEGEL Bestsellerliste ein. Die Kriegsreporterin gibt darin eindrucksvolle Einblicke in ihre Arbeit aus Krisen- und Kriegsregionen wie Afghanistan, der Ukraine, dem Westjordanland sowie aus Geflüchtetencamps im Libanon und in Griechenland. Im Fokus stehen Frauen, Kinder und Familien und die Frage, welche Verantwortung wir als Gesellschaft tragen.

„Ich zeichne in Herz aus Stacheldrahtein eindringliches Bild von Krieg und Flucht – ungeschönt, nah und bewegend. Als Kriegsreporterin berichte ich aus Afghanistan, Syrien, der Ukraine und aus Geflüchtetenlagern im Libanon und Griechenland. Mein Fokus liegt auf den Verwundbarsten: Frauen, Kindern und Familien. Dabei stelle ich die drängende Frage: Was bleibt von der Menschlichkeit, wenn wir die Schutzlosesten im Stich lassen? Mein Buch ist nicht nur eine kritische Bestandsaufnahme über die Rolle des Westens, sondern auch ein Plädoyer für mehr Menschlichkeit – ein Aufruf, hinzusehen und Verantwortung zu übernehmen“, schreibt Sophia Maier auf ihrer Website.

Maiers Lesungen verbinden persönliche Reportagen mit aktueller politischer Einordnung und bieten Raum für Diskussion und Austausch. Vergangene Stationen in Deutschland waren in 2025: Berlin, Braunschweig, Hamburg, Weiden, Regensburg, Bonn, Hannover, München, Schwäbisch Gmünd, Nürnberg und Essen.

Der Abend ist eine Kooperation der Ev. Kirchengemeinde St. Andreas, der Stadt Teltow und des Buchladens „Buchkontor Teltow“. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird gesammelt.

Foto: Redaktion/ Komplett-Media GmbH

