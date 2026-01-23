Landkreis Potsdam-Mittelmark ab 24. Januar vollständig frei von Stallpflicht für Geflügel

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hebt ab dem 24. Januar die letzten noch bestehenden Aufstallpflichten für Geflügel auf. Damit ist das gesamte Kreisgebiet nicht mehr von tierseuchenrechtlichen Stallpflichten betroffen.

Schon zum 10. Januar wurde die landkreisweit geltende allgemeine Aufstallpflicht auf Grundlage einer aktuellen Risikobewertung aufgehoben. Zu diesem Zeitpunkt bestanden jedoch noch zwei Überwachungszonen im Zusammenhang mit Ausbrüchen der Geflügelpest in Päwesin sowie im benachbarten Landkreis Havelland im Bereich Ketzin. Innerhalb dieser Zonen galt die Aufstallpflicht weiterhin.

Geflügel darf wieder frei laufen

Die Überwachungszone im Raum Päwesin konnte am vergangenen Wochenende, am 17. Januar, aufgehoben werden. Mit dem nun anstehenden Wegfall der letzten Überwachungszone im Bereich Ketzin zum 24. Januar entfällt auch die dort noch geltende Aufstallpflicht. Damit dürfen Geflügelhalter im gesamten Landkreis Potsdam-Mittelmark ihre Tiere wieder ohne tierseuchenrechtliche Einschränkungen im Freien halten. Auch Veranstaltungen mit Geflügel sind kreisweit wieder zulässig, sofern keine neuen Restriktionsmaßnahmen angeordnet werden.

Keine neuen Fälle von Vogelgrippe

Die Entscheidung beruht auf der aktuellen seuchenepidemiologischen Lage und dem anhaltenden Rückgang der Nachweise der Geflügelpest in der Wildvogelpopulation. Unabhängig von der Aufhebung der Stallpflicht empfiehlt der Landkreis weiterhin die konsequente Einhaltung grundlegender Biosicherheitsmaßnahmen. Dazu zählen insbesondere der Schutz der Tiere vor Kontakt mit Wildvögeln, hygienische Maßnahmen beim Betreten der Tierhaltungen sowie die sichere Lagerung von Futter und Einstreu.

Amtstierärztin bittet trotzdem um Vorsicht

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark wird die Entwicklung weiterhin eng begleiten und bei einer erneuten Verschärfung der Lage unverzüglich reagieren. Der Beigeordnete des Landkreises Potsdam – Mittelmark, Dr. Christoph Löwer, dankt allen Beteiligten für das entschlossene und abgestimmte Vorgehen. Sein Dank gilt insbesondere seinen Mitarbeitenden im Fachdienst Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung für ihren engagierten Einsatz und die professionelle Arbeit in den vergangenen Wochen und Monaten. „Ich danke auch dem Landkreis Havelland und der Stadt Brandenburg a.d.H. für die gute und konstruktive Zusammenarbeit“, betont Löwer.

Foto: Pixabay.com