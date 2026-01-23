Von Daten zu Mehrwert: KI-Potenziale für die Gebäudeautomation

Nach bewährter Tradition zu Beginn eines Jahres veranstaltete HOSCH Gebäudeautomation am 22. Januar zum nunmehr zehnten Mal das HOSCH IQ.Wissensforum in seiner Teltower Firmenzentrale in der Rheinstraße. Wie an jedem dritten Donnerstag im Januar waren auch dieses Mal zwei ausgewiesene Experten eingeladen, vor Teilnehmenden aus der regionalen Bau- und Gebäudetechnikbranche über ein aktuelles Thema zu sprechen.

Schwerpunkt der diesjährigen Dialogveranstaltung: Künstliche Intelligenz (KI) in der Gebäudeautomation. Dafür konnte das Unternehmen Herrn Dr. Aljoscha Burchardt, Principal Researcher und stellvertretender Standort¬sprecher des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz in Berlin, sowie Frau Prof. Dr.-Arch. Silvia de Lima Vasconcelos, die an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin Gebäudeenergie- und Informationstechnik lehrt, gewinnen.

Wenn aus Daten Muster werden

Dr. Burchardt illustrierte anhand eigener Forschung aus dem Bereich Medizin, welches Veränderungspotenzial KI für uns bereithält und wie wir ihm begegnen können. Der langjährige Forscher räumte als erstes mit Mythen auf. „KI ist keine Wundertüte, sondern eine ebenso großartige Erfindung wie der Buchdruck oder das Internet. Letztlich ist es nichts anderes als ein Werkzeug, das datenbasiert Muster entwickelt.“ Und hier komme es als erstes auf die Anwender an. Bevor nicht zwei Fragen klar beantwortet seien, könne uns künstliche Intelligenz keinen großen Mehrwert bieten: Was soll KI für mich tun? Und was soll sie nicht für mich tun? „Wenn ich mit KI arbeiten möchte, muss ich mich auch fragen, ob ich Daten in

der nötigen Qualität und Menge zur Verfügung habe, die ich ins System geben kann“, so Burchardt.

Doch wie gehen wir mit den Antworten um? Können wir alles glauben, was uns maschinelle Intelligenz ausspuckt? Dazu zog Burchardt ein eindrucksvolles Experiment aus der medizinischen Forschung heran. Dabei sollten junge und erfahrene Ärzte sowie eine KI Prognosen zu gesundheitlichen Daten stellen. Die KI lag solide, erfahrene Ärzte zunächst besser – junge schlechter. In einer zweiten Runde durften alle die KI zur Hilfe nehmen. Das Ergebnis war überraschend: Die jungen Ärzte verbesserten sich, die erfahrenen verschlechterten sich. Die Erklärung: Wer zu stark auf KI-Ergebnisse vertraut, läuft Gefahr, die eigene fachliche Tiefe und kritische Prüfung weniger aktiv einzubringen.

V.l.n.r.: Johannes Schaefe, Mitglied der Geschäftsleitung HOSCH Gebäudeautomation, Prof. Dr. Silvia de Lima Vasconcelos, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Frank Burkhardt, Mitglied der Geschäftsleitung HOSCH Gebäudeautomation, Dr. Aljoscha Burchardt, Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz Berlin, Holger Schaefe, Geschäftsführer HOSCH Gebäudeautomation.

Für Burchardt ein Beleg dafür, dass KI keinesfalls als alleiniges Mittel für die Bearbeitung komplexer Fragestellungen herangezogen werden dürfe: „KI wird mehr und mehr Arbeitsprozesse unterstützen, kann aber Menschen nicht vollständig ersetzen. Doch wir sind selbst dafür verantwortlich, nicht Gefahr zu laufen abzustumpfen und unsere tiefe Fachkenntnis und Erfahrung den vermeintlich einfach zu generierenden Lösungen von KI zu opfern.“

Diversität, Neugier und Kreativität als Erfolgsfaktoren für KI-Projekte

Im weiteren Verlauf wurde deutlich, dass KI-Projekte nicht allein über Technologie gelingen. Sie brauchen Zusammenarbeit, Klarheit und den richtigen Rahmen. Burchardt betonte, wie wichtig es sei, dass Geschäftsleitung und Fachabteilungen an einem Strang ziehen: Die eine Seite sorgt für Ziel und Ressourcen, die andere bringt Know-how, Kreativität und Umsetzungskraft ein. Besonders wertvoll seien Teams, die vielfältig zusammengesetzt sind – etwa mit Menschen unterschiedlichen Alters und mit Perspektiven aus Technik, IT und auch rechtlichen Bereichen. Neugier, kritisches Denken und eine Kultur, in der man ausprobieren darf, seien am Ende oft entscheidend für Erfolg.

BIM – künstliche Intelligenz als Booster in der Gebäudeoptimierung

Prof. Dr. de Lima erläuterte den Stand der Digitalisierung im Gebäudelebenszyklus und die Rolle des Building Information Modeling (BIM) als integratives Werkzeug zur Planung und Betriebsoptimierung moderner Gebäude – auch mit Blick auf KI.

Analog künstlicher Intelligenz ist die Qualität und Menge von Daten auch beim BIM der wesentliche Erfolgsfaktor. Dafür liefern zunächst Architektur- und Planungsbüros, Bauunternehmen oder auch Betreiber alle nötigen Parameter, die in ein smartes 3D-Modell überführt werden. Das Ziel: Transparenz, Planungs- und Kostensicherheit und Reduzierung von Fehlern. Beim BIM werden so nicht nur Objekte, sondern auch ihre Eigenschaften, Beziehungen sowie Prozesse und zeitliche Abläufe abgebildet. Die Vorteile zeigen sich besonders im Lebenszyklus eines Gebäudes, denn die größten Kosten entstehen im Betreiben einer Liegenschaft. Sie wird nicht nur physisch, sondern auch als digitaler Zwilling an den Bauherren

übergeben und unterstützt künftig automatisiert und papierlos beispielsweise bei Wartungsintervallen, Störungen oder beim Energiemanagement und bietet auch bei späteren Sanierungen schnelle und umfassende Transparenz.

Von der reaktiven zur autonom agierenden Instanz

Künstliche Intelligenz könne hier den Unterschied machen. „KI wird das BIM von der reaktiven zur autonom agierenden Instanz weiterentwickeln“, so de Lima. Sie ermögliche nicht nur lernfähige Modelle für den Betrieb, sondern könne auch die Selbstoptimierung von Gebäuden vorantreiben, so dass Energie, Komfort, Wartung und Nutzung in ein Gleichgewicht kämen. Auch fehlerhafte oder unvollständige Daten könnten vermieden werden und gelerntes Wissen im „Cross-Twin-Learning“ auf andere Projekte übertragen werden, um so eine Grundlage für skalierbare Gebäudeeffizienz schaffen.

Feierlaune zum Jubiläum

Das HOSCH IQ.Wissensforum fand erstmals im Jahr 2015 in der HOSCH Firmenzentrale in der Teltower Rheinstraße statt. Nur einmal kurz unterbrochen durch die Corona-Pandemie blickt das Unternehmen in der Zwischenzeit auf zehn Veranstaltungen mit namhaften Referentinnen und Referenten zurück. „Wir sind stolz, dass unser Dialogformat in den letzten Jahren mehr und mehr an Interesse und Gewicht in der regionalen Bau- und Gebäudetechnikbranche zugenommen hat“, betonte Holger Schaefe, Geschäftsführer von HOSCH Gebäudeautomation. Die Idee zu dieser Veranstaltungsreihe entstand damals aus einem ganz einfachen Grund: „Wir haben ein solches Format selbst vermisst und wollten eine Plattform schaffen, auf der man sich regelmäßig zu Trends austauschen kann, um sie einzuordnen und gemeinsam weiterzudenken – mit Blick auf unsere Kunden, Projekte und unsere eigene Zukunft.“

Das Konzept geht auf: Das IQ.Wissensforum war nicht nur wieder sehr gut besucht. Auch die lebhafte Diskussion im Anschluss zeigte: Die Themen rund um künstliche Intelligenz und Building Information Modeling treffen den Nerv der Branche.

Fotos: HOSCH Gebäudeautomation