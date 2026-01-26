SCHÖNES LEBEN Gruppe ausgezeichnet

Die SCHÖNES LEBEN Gruppe wurde mit dem Gold German Stevie Award für das beste Gesamtdesign ihrer Unternehmenswebsite schoenes-leben.org ausgezeichnet. Seit 2017 schafft die SCHÖNES LEBEN Gruppe ein Zuhause für Menschen mit besonderen Ansprüchen, die ihr Leben auch im Alter niveauvoll, selbstbestimmt und sicher gestalten möchten.

Der aus den USA stammende Stevie Award zählt weltweit zu den renom-miertesten Wirtschaftspreisen. Seit 2014 zeichnet der German Stevie Award die deutschsprachige Unternehmenswelt in Europa aus. Herausragende Leistungen werden in über 200 Kategorien prämiert, darunter unter anderem Manager und Produkt des Jahres sowie die Bereiche Kundenservice, Marke-ting, Presse, HR und IT.

Mit großem Stolz zählt nun auch die SCHÖNES LEBEN Gruppe erstmals zu den Preisträgern: Für die Unternehmenswebsite www.schoenes-leben.org wurde das Unternehmen im Jahr 2025 mit dem Gold German Stevie Award in der Sonderkategorie „Bestes Gesamtdesign“ ausgezeichnet. Die Einreichung erfolgte unter dem Titel „Premium Senior Living auf neuem Niveau und 100 Prozent authentisch.“

Der gemeinsam mit der Bonner Agentur KITICON im Jahr 2024 entwickelte Onlineauftritt überzeugt durch eine herausragende User Experience, die hochwertiges und emotionales Design mit klaren Strukturen, aktuellen Informationen und hoher Authentizität verbindet. Sämtliche Unternehmensbereiche, darunter Exklusives Service-Wohnen sowie die verschiedenen Pflegeservices, verfügen über eigene Informationsbereiche, die das Angebot übersichtlich darstellen und einen schnellen Erstkontakt ermöglichen.

Authentische Einblicke bieten insbesondere die eigene Bildwelt mit Bewohnern sowie Mitarbeitenden der Häuser, ergänzt durch Lebensgeschichten, Interviews und Videos. Modern und frisch präsentiert sich zudem das Karriereportal, das neben aktuellen Stellenangeboten auch Einblicke in die Unterneh-menskultur sowie in Mitarbeiterbenefits bietet. Der Bewerbungsprozess ist bewusst einfach gehalten und mit wenigen Klicks möglich. Ergänzt wird der Webauftritt durch das eigene Online-Magazin „hier&jetzt – Das Magazin für mein SCHÖNES LEBEN“. In spannenden Artikeln rund um die Themen Genuss, Lebensraum, Vitalität und Lebensfreude veröffentlicht ein engagiertes Autorenteam aus unterschiedlichen Fachbereichen regel-mäßig informative und inspirierende Beiträge.

Die Vielfalt und Qualität der SCHÖNES LEBEN Homepage überzeugte auch die Jury des Stevie Awards, die sich aus verschiedenen Geschäftsführern deutscher Unternehmen zusammensetzt. Aussagen wie „Modern und ansprechend – so möchte man gern im Alter leben“, „Besonders hervorzuheben ist die authentische Bildwelt, die Vertrauen schafft und ein klares Alleinstellungsmerkmal gegenüber typischer Stockfoto-Nutzung darstellt“ oder „Der Webauftritt setzt in seiner Branche Maßstäbe für Au-thentizität, Klarheit und stilvolle Emotionalität – eine exzellente Designleistung mit konsequenter Um-setzung der Markenidentität“ unterstreichen die Auszeichnung.

Helen Bardtenschlager, Leiterin Marketing & Kommunikation der SCHÖNES LEBEN Gruppe, nimmt den Award mit Stolz und sehr glücklich entgegen: „Mein Team und ich arbeiten seit sechs Jahren konse-quent am Aufbau der Marke SCHÖNES LEBEN. Unser Anspruch ist es, im Bereich Senior Living ein neues Verständnis zu etablieren. Gerade der Onlineauftritt soll künftige Bewohner, Angehörige, Kunden so-wie Bewerber bereits beim ersten Kontakt emotionalisieren, berühren und davon überzeugen, dass wir zu 100 Prozent authentisch hinter unserem Produkt stehen. Dies gelingt uns durch den bewussten Einsatz eigener Bilder, eigener Lebensgeschichten – einfach echten Lebens. Unser besonderer Dank gilt daher unseren Bewohnern und Mitarbeitern, die Teil unserer Fotoshootings an den verschiedenen Standor-ten waren, ihre persönlichen Geschichten und ihr echtes Lachen mit uns teilen. Die Auszeichnung mit dem renommierten German Stevie Award bestätigt mir, unsere Vision fokussiert weiterzugehen: Alter braucht einen neuen Charakter.“

SCHÖNES LEBEN Geschäftsführer Kip Sloane ergänzt freudig: „Wir haben in den letzten Jahren immer wieder feststellen können, dass unsere Marke zu einem Big Player am Markt herangewachsen ist. Un-sere Stringenz und vor allem der Mut, Neues selbstbewusst zu wagen, zahlen sich aus. Der Gold Ger-man Stevie Award bestätigt unseren Anspruch, nicht nur inhaltlich, sondern auch visuell und kommu-nikativ neue Maßstäbe im Senior Living zu setzen. Diese Auszeichnung ist eine großartige Anerkennung für das gesamte Team und motiviert uns, unseren Weg konsequent weiterzugehen.“

Die SCHÖNES LEBEN Gruppe schafft seit 2017 ein Zuhause für Menschen mit besonderen Ansprüchen, die ihr Leben auch im Alter niveauvoll, selbstbestimmt und sicher gestalten möchten. Die Gruppe verfügt derzeit über sechs Premium-Wohnanlagen deutschlandweit und setzt mit ihrem völ-lig neugedachten Konzept des Exklusiven Service-Wohnens inklusive vielfältiger Leistungen innova-tive Standards im Markt. Die SCHÖNES LEBEN Gruppe bietet einen Lebensraum mit echtem Lebens-gefühl durch Wohlfühlmomente, kulinarischen Genuss und Gemeinschaft. Die SL Ambulante Pflege komplettiert die attraktive Wohnform für den Bedarfsfall mit herzlicher Betreuung sowie Umsorgung für vollumfängliche Sicherheit. In den nächsten Jahren wird die Gruppe deutschlandweit und international stark wachsen und weiterhin der am schnellsten expandierende Betreiber im exklusiven Senior Living Segment sein.

Fotos: SCHÖNES LEBEN Gruppe