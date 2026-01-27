Draußen grau – drinnen wow: Im Botanischen Garten Berlin haben die Kamelien jetzt Hochsaison

Im Freiland halten sich Frühblüher wie Winterlinge und Schneeglöckchen noch bedeckt. Umso mehr lohnt sich jetzt ein Besuch in den Gewächshäusern des Botanischen Gartens Berlin. Von den Tropen bis zum Mittelmeer – hier kommt Farbe in den Winteralltag.

Uneingeschränkte Stars sind derzeit die Kamelien. Ob in Weiß, Rosa oder Rot, gesprenkelt, gestreift, gepunktet, gefüllt oder ungefüllt, im Kamelienhaus haben ‘Lady Campbell‘, ‘Beauté de Nantes‘ & Co. gerade ihren großen Auftritt. Zu sehen gibt es neben eher selten gezeigten Wildkamelienarten auch interessante historische Sorten. Unterscheiden lassen sie sich an den verblüffend unterschiedlichen Blütengrößen: Während die Wildformen überwiegend kleine, feine Blüten tragen, präsentieren sich an-dere handtellergroß. Dahinter steckt teils jahrhundertelange Züchtung – erst in Ostasien, dann in Europa. Weitere Highlights sind Pflanzen, die sonst in Kübeln hinter den Kulissen wachsen. Sie werden regel-mäßig ausgetauscht. So können Besucherinnen und Besucher immer die aktuell schönsten Exemplare bestaunen, wie beispielsweise das ‘Duftglöckchen‘. Es lohnt sich also, immer mal wieder vorbeizu-schauen.

Kameliengewächshaus, Innenansicht

Doch auch in den anderen Gewächshäusern gibt es zu dieser Jahreszeit viel zu entdecken. Im Mittel-meerhaus „lavendelt“ es gerade sehr und die ersten Natternköpfe blühen in Weiß und Blau. Wer es gerne warm, aber weniger bunt liebt, ist im Großen Tropenhaus bestens aufgehoben. Wie wäre es mit einer kleinen Entdeckungsreise unter Palmen? Wie hoch ist wohl die ‘Kubanische Königsgpalme‘ (Roy-stonea regia)? Wieviel wiegen die Samen der ‘Seychellennusspalme‘ (Lodoicea maldivica) – übrigens die größten bekannten Samen im Pflanzenreich – und wer findet die ‘Gegabelte Fuchsschwanzpalme‘ (Wodyetia bifurcata)?

Fans von Fleischfressenden Pflanzen kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Denn gerade blüht ein wun-derschönes Exemplar des Sumpfkrugs (Heliamamphora heterodoxa x ionasii) und die Blüte der Gelben Schlauchpflanze (Sarracenia flava) steht in den Startlöchern. Gleich nebenan im Australien-Haus lohnt sich ein Blick auf Palmers Speerblume (Doryanthes palmeri). Eigentlich erreicht der Blütenstand seine geschätzte Länge von zwei Metern erst im März/April. Aber schon jetzt zeigt sich ein ganz beeindru-ckendes Bild. Und nicht vergessen: Ein Abstecher in die Kakteen- und Sukkulentenhäuser lohnt sich immer! Aktuell blühen dort die ersten Aloen. Als farbenfrohen Schlusspunkt des Rundgangs empfehlen Eingeweihte und Expert*innen die Gewächshäuser E bis G. Hier dominiert die Farbe Rot! Besonders schön anzusehen sind der Rote Puderquastenstrauch (Calliandria haematocephala) und die Blutrote Stromanthe (Stromanthe thalia). Aber auch die Bromelien können in Sachen Farbenpracht absolut mit-halten.

Kamelie Camellia japonica – Hybride

Nach so viel Sehens- und Wissenswertem lässt sich zum Schluss im Freiland noch einmal die Winterruhe genießen. Und für Kamelienfans, die immer noch nicht genug haben – neben dem Japan-Pavillon zeigt eine Freiland-Kamelie (Camellia japonica) bereits ihre ersten Knospen. Mehr interessantes Kamelien-Wissen gibt es bei einer Extra-Führung am 1. Februar ab 14:00 Uhr (empfohlen ab 10 Jahre).

Mit nahezu 20.000 Pflanzenarten ist der Botanische Garten Berlin der größte in Deutschland und zählt zu den bedeutendsten weltweit. Auf 43 Hektar Freigelände und in fünfzehn Gewächshäusern erhalten Besucherinnen und Besucher faszinierende Einblicke in die Welt der Botanik. Als Knotenpunkt der internationalen Biodiversitätsforschung sowie als Ort der Wissensgenerierung und -vermittlung beschäftigt der Botanische Garten mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Wiedereröffnung des Botanischen Museums ist für 2027 geplant. Seit 1995 gehört die Einrichtung zur Freien Universität Berlin.

