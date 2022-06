S-Bahn-Verkehr ab Teltow vor monatelanger Sperrung ab 21. Juni

Vom 21. Juni bis 02. September müssen S-Bahn-Fahrgäste ab Teltow Stadt mit Bussen Vorlieb nehmen. Aufgrund von Gleis- und Weichenerneuerungen verkehren keine Züge. Ab Teltow bzw. Lankwitz wird bis Südkreuz ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Ab Dienstag, 21. Juni, fahren bis zum 02. September dieses Jahres auf den S-Bahn-Linien S25 und S26 zwischen Teltow Stadt und Südkreuz keine S-Bahnen. Grund dafür sind Gleis- und Weichenerneuerungen. Zwischen Teltow Stadt bzw. Lankwitz und Südkreuz wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Teltow Stadt und Südkreuz

Bus S25: Teltow Stadt <> Südkreuz

Bus S26: Lankwitz <> Südkreuz

Haltestellen des Ersatzverkehrs Bus S25 Teltow Stadt <> Südkreuz

Der S-Bahnhof Lankwitz wird nur durch den Bus S26 (Lankwitz <> Südkreuz) bedient, an der Bushaltestelle „Lankwitz Kirche“ besteht eine Umsteigemöglichkeit zwischen den beiden Buslinien S25 und S26.

Im Abschnitt Lankwitz Kirche <> Priesterweg <> Südkreuz fahren die beiden Buslinien S25 und S26 parallel.

In Lichterfelde Süd und Osdorfer Straße hält der Bus nicht direkt am S-Bahnhof, in Lankwitz hält der Bus S25 nur an der Haltestelle „Lankwitz Kirche“ und nicht am S-Bahnhof.

Haltestellen des Ersatzverkehrs Bus S26 Lankwitz <> Südkreuz

Fahrgäste werden gebeten, auch die eingeschränkte Betriebszeit der Buslinie S26 (Linie fährt nur Mo-Fr ca. 05:30 Uhr bis 01:00 Uhr, Sa ca. 09:00 bis 19:00 Uhr und So ca. 10:00 bis 18:00 Uhr) zu beachten.

Im Abschnitt Lankwitz Kirche <> Priesterweg <> Südkreuz fahren die beiden Buslinien S25 und S26 parallel.

Diese und weiter Informationen hat die S-Bahn Berlin hier zusammengestellt. ph

