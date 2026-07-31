Potsdam-Mittelmark – Kreistag beschließt neues Leitbild des Landkreises

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat ein neues Leitbild. Der Kreistag verabschiedete das Dokument im Juli 2026 mit dem Beschluss Nr. 2026/323. Unter der Überschrift „Potsdam-Mittelmark: Wir bringen unsere Zukunft auf den Punkt“ beschreibt das Leitbild das Selbstverständnis des Landkreises und setzt einen langfristigen Orientierungsrahmen für Politik, Verwaltung und regionale Akteure.

Das Leitbild zeigt, wofür Potsdam-Mittelmark steht, welche Werte das Handeln des Landkreises bestimmen und welche Ziele in den kommenden Jahren verfolgt werden. Dabei baut es auf den Stärken der Region auf: der hohen Lebensqualität, der Nähe zu den Metropol- und Wissenschaftsstandorten Berlin und Potsdam, einer vielfältigen Wirtschaftsstruktur, lebendigen Städten und Dörfern sowie attraktiven Natur- und Kulturlandschaften.

„Das Leitbild beschreibt nicht nur, was Potsdam-Mittelmark heute auszeichnet. Es formuliert vor allem den Anspruch, wie wir unseren Landkreis gemeinsam weiterentwickeln wollen. Es gibt uns Orientierung für Entscheidungen, ohne jede einzelne Maßnahme vorwegzunehmen“, erklärt Landrat Marko Köhler.

Vier Leitziele bilden das inhaltliche Fundament:

Potsdam-Mittelmark sorgt für Lebensqualität und Teilhabe.

Potsdam-Mittelmark arbeitet partnerschaftlich und bürgerfreundlich.

Potsdam-Mittelmark stärkt wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Kreativität.

Potsdam-Mittelmark verbindet kulturelle Vielfalt mit gesunden Lebensräumen.

Zu den zentralen Handlungsfeldern gehören eine sozial gerechte und verlässliche Daseinsvorsorge, lebenslanges Lernen sowie tragfähige Lösungen für Gesundheit und Pflege. Der Landkreis will zugleich seine Zusammenarbeit mit den Städten, Ämtern und Gemeinden weiter stärken und Verwaltungsleistungen einfacher, transparenter und zunehmend digital zugänglich machen.

Weitere Schwerpunkte bilden die Unterstützung von Unternehmen und Gründungen, eine bedarfsgerechte und vernetzte Mobilität, Integration und Innovation sowie die Weiterentwicklung von Kultur und Tourismus. Auch der Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen und die verantwortungsvolle Nutzung von Ressourcen werden als wesentliche Voraussetzungen für die Lebensqualität künftiger Generationen benannt.

„Ein Leitbild entfaltet seinen Wert nicht dadurch, dass es beschlossen und anschließend abgeheftet wird. Es muss sich in unserem täglichen Handeln, in unseren Planungen und in konkreten Entscheidungen wiederfinden“, so Köhler.

Das vollständige Leitbild ist auf der Internetseite des Landkreises Potsdam-Mittelmark abrufbar.

Foto: Wikimedia