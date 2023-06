Frauen in orange – Eine Würdigung zum Tag der Müllabfuhr

Der 17. Juni ist „Tag der Müllabfuhr“: Dieser würdigt weltweit und damit auch bei der APM die bedeutende Arbeit der Menschen, die täglich für saubere und lebenswerte Städte oder Gemeinden sorgen. In diesem Jahr liegt der Fokus auf den Frauen in orange, die in einer sonst männerdominierten Branche außergewöhnliche Leistungen erbringen.

Die Abfallentsorgung ist ein essenzieller Dienst, der oft ganz selbstverständlich und kaum beachtet stattfindet. Dennoch hat er einen enormen Einfluss auf unsere Lebensqualität. Es sind die fleißigen und verlässlichen Männer und Frauen in orangefarbener Arbeitskleidung, die früh morgens aufstehen und dafür sorgen, dass unsere Straßen und Wohngebiete von Abfällen befreit werden.

In Zahlen gesprochen können das bei der APM GmbH, dem kommunalen Entsorger im Landkreis Potsdam-Mittelmark, pro Jahr über eine Million geleerte Restabfallbehälter, knapp 940.000 geleerte Papierbehälter und über 160.000 geleerte Bioabfallbehälter sein, die von knapp 200 Mitarbeitern geleert werden. Der heutige Tag der Müllabfuhr bietet die perfekte Gelegenheit, ihnen für ihre harte Arbeit und ihren Einsatz zu danken.

In diesem Jahr rücken insbesondere die Frauen bei der Müllabfuhr in den Blick. In einer Branche, die traditionell von Männern dominiert wird, leisten auch sie Großartiges und zeigen, dass das Geschlecht keine Rolle spielt, wenn es darum geht, einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige Zukunft zu leisten. Das bestätigt auch Kim Bienko. Sie ist Müllwerkerin bei der APM GmbH in der Außenstelle Teltow: „Die Jungs hier sind klasse. Aber Respekt und Anerkennung haben nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern mit der Arbeitsleistung, dem eigenen Verhalten und dem Umgang untereinander.“

Müllwerkerin Kim Bienko aus Teltow lobt den Zusammenhalt im APM-Team. Bild: APM Potsdam-Mittelmark GmbH

Von der Fahrerin des Müllsammelfahrzeugs bis hin zur Müllwerkerin oder Mitarbeiterin auf dem Wertstoffhof – Kim ist eine dieser Frauen, die als inspirierendes Vorbild für junge Mädchen gelten können, die ihren sinnstiftenden Platz in der Arbeitswelt finden möchten. Kim Bienko hat gezeigt, wie es geht. Nach wie vor ist sie überzeugt: „Einfach bewerben. Einfach machen und Spaß haben. Aber sie sollten sich auch darüber im Klaren sein, dass dieser Job nicht einfach ist.“

Frauen in Orange sind bei der APM GmbH nicht nur Teil des Teams auf der Entsorgungsroute, sondern spielen eine maßgebliche Rolle bei der Bewältigung der Herausforderungen in der Abfallwirtschaft im Bereich Stoffstrommanagement. Sie sind Expertinnen in der Mülltrennung und versierte Experten bei der Unterstützung der Bürger, die den richtigen Entsorgungsweg für ihren Abfall suchen. Davon weiß Marlen Ernst ein Lied zu singen.

Sie ist Mitarbeiterin auf dem APM-Wertstoffhof in Werder. Nach einer Zeit beim Kiestagebau orientierte sie sich neu, kam zur APM GmbH und hat nach eigenen Angaben schließlich erkannt, worauf es bei ihrer Arbeit in der Abfallwirtschaft ankommt. Sich im Männer-Team zurechtzufinden und durch Fairness und Fleiß zu punkten, gehörte dazu. Ihr Aufgabenfeld beherrscht sie vollumfänglich und hat neben der praktizierten Bürgernähe auf dem Hof sogar einen Blick für Belange, die ihre männlichen Kollegen vielleicht nicht so im Visier haben. Dazu gehört z.B. die Darstellung der Wertstoffhöfe auf der APM-Webseite, für die sie der Abteilung Unternehmenskommunikation wertvolle Tipps aus der Perspektive des Wertstoffhofmitarbeiters zukommen lässt. „Orange“ ist für Marlen eine Lebenseinstellung: „Man muss die Farbe orange eben mögen.“

„Wir möchten den heutigen Tag nutzen, um den Frauen in orange für ihren Beitrag zu danken und sie zu ermutigen, weiterhin ihre Talente und Fähigkeiten in der Abfallwirtschaft einzubringen“, heißt es von der APM in Niemegk. „Der Tag der Müllabfuhr erinnert uns daran, wie wichtig es überhaupt ist, die Menschen anzuerkennen, die tagtäglich unsere Städte und Gemeinden sauber halten und dafür in Potsdam-Mittelmark im Jahr 2022 mit ihren Sammelfahrzeugen 1.753.000 km zurücklegten und mit diesen Fahrzeugen 82.400 Einsatzstunden absolvierten.“ PM

Bild: APM Potsdam-Mittelmark GmbH