Teltower Altstadtsommer vom 28. bis 30. August: Drei Tage Unterhaltung und Programm für die ganze Familie

Die Stadt Teltow lädt Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste aus nah und fern herzlich zum Altstadtsommer vom 28. bis 30. August 2026 in ihre historische Altstadt ein. An drei Veranstaltungstagen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein kostenfreies, abwechslungsreiches Programm mit Musik, Familienangeboten, Kulinarik und Kultur. Bürgermeister Andre Freymuth wird die Gäste an allen Veranstaltungstagen begrüßen.

Den Auftakt macht am Freitag, 28. August, von 18 bis 22 Uhr der Irische Abend mit der Band „The Sandsacks“ auf dem Marktplatz. Live gespielte Irish-Folk-Musik und kulinarische Spezialitäten sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre und einen unvergesslichen Start in das Veranstaltungswochenende.



Am Samstag, 29. August, steht von 12 bis 22 Uhr der Familientag auf dem Programm. Auf dem Marktplatz und dem Kirchengelände erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm auf der CHECKCARS24-Bühne. Der WGT-Familiengarten bietet zahlreiche kostenfreie Angebote – mit Spiel-und-Spaß-Garantie für die jüngsten Gäste.



Den Abschluss bildet am Sonntag, 30. August, von 12 bis 18 Uhr der Tag der offenen Höfe. Zahlreiche Hofbesitzerinnen und Hofbesitzer öffnen Tür und Tor und ermöglichen interessante Einblicke hinter die Fassaden der Teltower Altstadt. Musikalische Unterhaltung, Kunsthandwerk und kulinarische Highlights werden ebenfalls angeboten. Parallel bleibt der WGT-Familiengarten geöffnet und lädt Groß und Klein zum Verweilen ein.

Veranstaltungsübersicht

Freitag, 28. August 2026 | 18–22 Uhr

Irischer Abend – Marktplatz

Samstag, 29. August 2026 | 12–22 Uhr

Familientag – Marktplatz & Gelände St. Andreaskirche

Sonntag, 30. August 2026 | 12–18 Uhr

Tag der offenen Höfe – Marktplatz & Altstadt



Auf teltow.de/events finden Sie das vollständige Altstadtsommer-Programm.

Fotos: Stadtverwaltung Teltow