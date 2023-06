Schülerfahrkarte ab sofort online über den Landkreis bestellbar

Im Land Brandenburg ist Potsdam-Mittelmark der erste Landkreis, der Schülern bzw. deren Eltern Schülerfahrkarten über einen Online-Service anbietet. Von über 50 Schulen liegen positive Rückmeldungen zur Teilnahme vor.

Seit dem 22. Juni 2023 ist der Antrag auf Schülerbeförderung beim Landkreis Potsdam-Mittelmark digital verfügbar. Das Online-Verfahren entlastet ab dem neuen Schuljahr die Elternhäuser und die beteiligten Schulen, da künftig nur noch die Daten fließen – auf Papier wird komplett verzichtet.

Bisher erfolgte die Beantragung der Schülerfahrkarte analog: Zunächst musste ein Antragsformular als pdf ausgefüllt, ein Passfoto beigelegt und die Bestätigung der Schule eingeholt werden. Per Post ging der Antrag dann an die Kreisverwaltung. Künftig soll das Verfahren vereinfacht werden: Die Kreisverwaltung setzt auf digitale Unterstützung.



Das Projekt Online-Antragstellung in der Schülerbeförderung wurde federführend im Fachdienst Schülerbeförderung, Kultur und Sport umgesetzt. Vom „Kick off“ bis zum Abschluss des Projektes vergingen weniger als sechs Monate. Somit wird es bereits zum neuen Schuljahr 2023/2024 möglich sein, das Schülerticket am heimischen PC zu beantragen und nach digitaler Bearbeitung durch die Schule und den zuständigen Fachdienst schließlich im heimischen Briefkasten oder direkt in der Schule in Empfang zu nehmen.

Foto:Pixabay.com