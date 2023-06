Radrennen VeloCity Berlin: Sperrungen auch in Stahnsdorf und Kleinmachnow

Am 2. Juli 2023 geht VeloCity-Berlin in die zweite Runde. Der Startschuss fällt in Berlin-Tiergarten auf der Straße des 17. Juni.

Zum großen Radsportereignis am Sonntag rollen wieder tausende Radler nicht nur über die Straßen Berlins. Auch Stahnsdorf und Kleinmachnow liegen auf der Route des rasenden Trosses. Deshalb wird der Zehlendorfer Damm am 2. Juli 2023 von 9.10 Uhr bis etwa 12.10 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. In Stahnsdorf kommt es zwischen 09:00 und 12:30 Uhr zu Straßensperrungen im Verlauf der K 6960 (Bäkedamm ─ Potsdamer Allee ─ Potsdamer Damm), der Friedenstraße, der Potsdamer Straße, der Seestraße und der L 77.

Voraussichtlich kurz vor 10.10 Uhr werden die ersten Fahrer aus Zehlendorf von der Machnower Straße kommend den Zehlendorfer Damm in Kleinmachnow erreichen. Dieser gehört auf seiner gesamten Länge zur Rennstrecke. Es wird etwa eine Stunde dauern, bis das gesamte Feld durch ist. Gegen 12.07 Uhr sollten auch die letzten Teilnehmer am Stahnsdorfer Hof Kleinmachnow verlassen haben. Für sie geht es dann über Stahnsdorf, Ludwigsfelde und Großbeeren zurück nach Berlin.

Bereits eine Stunde vor dem Eintreffen der ersten Läufer – also ab etwa 9.10 Uhr – wird der Zehlendorfer Damm für den Autoverkehr gesperrt. Auch Querungen aus den Seitenstraßen sind ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Sobald die Athleten die Strecke passiert haben, werden die Sperrungen nach und nach aufgehoben. Gegen 12.10 Uhr soll der Zehlendorfer Damm wieder auf ganzer Länge frei sein.

Das Rennen startet am Tiergarten und verläuft auf einer für den öffentlichen Verkehr komplett gesperrten Strecke. Sie führt an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt wie der East Side Gallery, der Siegessäule oder dem Reichstag vorbei. Lohn der sportlichen Anstrengung ist der Zieleinlauf auf der Straße des 17. Juni, der schönsten Zielgeraden Deutschlands, sowie eine Medaille für jeden Teilnehmer. Die Radfahrer können zwischen zwei Strecken wählen: dem 60 Kilometer langen Stadtkurs oder der 100 Kilometer längeren Route durch das grüne Umland Berlins.

Foto:Pixabay.com