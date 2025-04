49ers sichern sich den Klassenerhalt

Am 26. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga und somit letzten regulären Saisonspiel musste der Sieg für die TKS 49ers her, um den Klassenerhalt noch zu retten. Und genau so kam es auch. Dorian Coppola und sein Team setzten sich mit 80:72 (47:36) durch und sorgten somit für den perfekten Saisonabschluss.

Was für ein Basketballabend in der Hauptstadt! In einem Spiel, in dem für beide Mannschaften unglaublich viel auf dem Spiel stand, setzten sich die TKS 49ers auswärts bei den Berlin Braves mit 80:72 (47:36) durch und machten mit dem Sieg – und dank der gleichzeitigen Niederlage von Neustadt gegen Wolmirstedt – den Klassenerhalt perfekt!

Schon in den Anfangsminuten war spürbar, dass dieses Spiel nicht einfach ein weiteres Spiel war. Für die 49ers musste ein Sieg her, um die Chance auf den direkten Klassenerhalt zu wahren. Die Braves wiederum wollten mit einem Erfolg ihre Playoff-Hoffnungen am Leben halten. Die Ausgangslage versprach Spannung und das Spiel hielt dieses Versprechen. Doch an diesem Abend wollte ein Team den Sieg mehr und das waren die TKS 49ers! Angetrieben von einer sensationellen Fan-Kulisse, die die Halle trotz Auswärtsspiel in ein Heimspiel verwandelte, brachte das Team von Coach Dorian Coppola eine Intensität aufs Parkett, die über 40 Minuten nicht nachließ. Das erste Viertel verlief auf Augenhöhe. Offensiv lieferten sich beide Teams ein starkes Duell, bei dem kein Team dem anderen etwas schenkte. Doch mit Beginn des zweiten Abschnitts zogen die 49ers defensiv deutlich an. Mit aggressiver Defense setzten sich die Gäste durch ein starkes 23:13-Viertel zur Halbzeit mit elf Punkten ab.

Das dritte Viertel war geprägt von Defense pur. Beide Teams kämpften um jeden Ball, einfache Punkte waren Mangelware. Doch die 49ers hielten dagegen und konnten auch dieses Viertel knapp mit 14:13 für sich entscheiden. Die Führung wuchs auf 12 Zähler. Im Schlussabschnitt wurde es nochmal spannend. Die Braves trafen zu Beginn zwei schnelle Dreier und signalisierten, dass sie sich nicht kampflos geschlagen geben würden. Doch die 49ers blieben cool, behielten die Kontrolle und gaben die Führung nicht mehr aus der Hand. Am Ende stand ein verdienter 80:72-Auswärtssieg auf der Anzeigetafel. Es war die mannschaftliche Geschlossenheit, die den Unterschied machte: 24 Assists zeugen von einer selbstlosen Teamleistung. Jeder kämpfte in der Defense bis zum Umfallen, jeder war bereit, Verantwortung zu übernehmen. Topscorer Andrii Kozhemiakin zeigte einmal mehr seine Klasse mit 24 Punkten und 6 Assists. Yannick Hildebrandt glänzte mit 13 Punkten und 8 Rebounds, während Thure Peters starke 10 Zähler beisteuerte. Emotional wurde es auch nochmal für Jordan Müller, der in seinem letzten Spiel für die 49ers mit 7 Punkten, 4 Assists, 4 Rebounds und 2 Steals ein starkes Abschiedsspiel ablieferte und damit entscheidend zum Erfolg beitrug.

Und dann, als wäre der Abend nicht schon schön genug gewesen, erreichte die Mannschaft die erlösende Nachricht: Neustadt verliert gegen Wolmirstedt – der Klassenerhalt ist perfekt! Für TKS spielte: Andrii Kozhemiakin (24 Punkte), Hildebrandt (13), Peters (10), Hampl (8), Müller (7), Lübken (7), Stegmann (6), Kamenov (3), Wagner (2), Soyke.

Foto: Fotofuzzi/TKS 49ers