Abiturprüfungen in Brandenburg haben begonnen

Die Abiturprüfungen sind brandenburgweit ohne Probleme gestartet. Rund 10.000 Schülerinnen und Schüler an den Gymnasien, Gesamtschulen, den Beruflichen Gymnasien und den Schulen des Zweiten Bildungswegs stellen sich in diesem Schuljahr den Abiturprüfungen.

Die Abiturprüfungen starteten am 11. April mit den zentralen Prüfungen in den Fächern Geschichte, Geografie und Politische Bildung – jeweils in den Grundkursen. Sie sind an allen Schulen problemlos verlaufen. In zehn zentralen und 25 dezentralen Unterrichtsfächern werden bis zum 21. Mai Abiturklausuren geschrieben. In den Fächern Geschichte, Geografie, Politische Bildung, Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch, Biologie, Chemie und Physik erhalten die Schulen die Prüfungsaufgaben auf einem datensicheren digitalen Weg, laden sie in einem definierten Zeitfenster herunter und drucken sie aus. Dieses zeitgemäße System hat sich in den vergangene Jahren bewährt.

Insgesamt absolvieren die Abiturientinnen und Abiturienten drei schriftliche Prüfungen und eine mündliche Prüfung. Die Prüfungen in den Kernfächern Deutsch, Englisch, Mathematik und Französisch enthalten auch in diesem Schuljahr Aufgaben oder Aufgabenteile aus einem gemeinsamen Aufgabenpool, den das von der Kultusministerkonferenz beauftragte Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) aus Aufgaben aus den Bundesländern zusammengestellt hat. In diesem Schuljahr enthalten die Prüfungsaufgaben für die Fächer Biologie, Chemie und Physik erstmals auch Aufgaben aus dem gemeinsamen Aufgabenpool. Die Nutzung des Pools hat das Ziel, das Abitur zwischen den Bundesländern vergleichbarer zu gestalten.

Foto: Pixabay.com