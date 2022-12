Abschiedskonzert zum Ende einer Jazz-Ära

Es ist das Ende einer Ära: Die Papa Binnes Jazzband verabschiedet sich nach 63 durchgängig aktiven Jahren von ihren Fans.

Am 11.11.1959 fand sich die Band aus Anlass einer Faschingsauftaktfete als Schülerkombo zusammen und feierte bald schon an Schulen und Universitäten mit Klubabenden und Konzerten erste Erfolge. Einladungen zu verschiedenen Jazz- oder studentischen Veranstaltungen folgten. Eine fünfjährige Arbeit am Deutschen Theater brachte der Band erste Auslandseinsätze und Gastspielreisen. Doch das war nicht alles. Rundfunk- und Fernsehproduktionen, Einladungen zu Festivals und Dauerengagements bei Klubveranstaltungen haben die Band beliebt und weithin populär gemacht. Sie wirkte in drei Programmen des Friedrichstadt-Palasts mit und trat ebenfalls drei Mal bei „Ein Kessel Buntes“ auf.

Ein DEFA-Dokumentarfilm von 1981 ­(„Dixieland–Dixieland“) zeigt die Bandmitglieder auch im privaten Umfeld und begleitet sie bei einer von über 25 Teilnahmen am Internationalen ­Dixieland-Festival Dresden. Die Band um Gründungsmitglied Lutz ­Binneboese ­begeisterte darüber hinaus auf Jazz-­Festivals in Holland, Dänemark, Polen, Schottland und in der Schweiz.

Die Musik der Gruppe wird dadurch bestimmt, dass Oldtime-Standards und kommerzielle Titel in Dixieland-Bearbeitung gespielt werden. Zudem sind Blues- und Swing-Titel im Programm. Besonders der Vierer-Bläsersatz und die wechselnden Instrumente bei den Holzbläsern sowie die vier Gesangsstimmen geben der Band ihre eigene Klangfarbe.

Die Band feierte 2019 ihren 60. Geburtstag und wird sich nun nach ihrem 63-jährigen Bühnenjubiläum ­endgültig in den Ruhestand verabschieden. In ­Kleinmachnow gibt es eine letzte Gelegenheit, die Jazz-Veteranen auf der Bühne zu erleben. Karten gibt es an der Abendkasse zum Preis von 18 Euro oder im Vorverkauf für 15 Euro an der Kinokasse der Neuen Kammerspiele, an den Tagen, an denen dort Filme gezeigt werden. Der Abschied wird am Freitag (16. Dezember), in den Neuen Kammerspielen (Karl-Marx-Straße 18) gefeiert. PM/ros

Titelbild: Papa Binnes Jazband