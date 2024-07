Landtagsabgeordneter Rüter wieder in Praktikumstage gestartet

Mit Beginn der Ferien geht auch der Landtag in die parlamentarische Sommerpause. Sebastian Rüter, direkt gewählter Abgeordneter für Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf und Nuthetal, wird die ersten beiden Ferienwochen wieder nutzen, um als Praktikant in verschiedene Berufsfelder hineinzuschnuppern.

Bereits in den vergangenen Jahren hat er im Sommer jeweils zwei Wochen Praktikumstage in Unternehmen seines Wahlkreises absolviert. „Ich freue mich sehr darauf, in den nächsten zwei Wochen an verschiedenen Stellen mit anzupacken und verschiedene Berufe näher kennenzulernen. Als Praktikant habe ich die Möglichkeit, einen guten ersten Einblick in einen Beruf zu bekommen. Dabei geht es mir vor allem darum, die Arbeitssituation der Menschen in meinem Wahlkreis zu verstehen. Ich bin aber auch gespannt, was ich über die Potenziale und Herausforderungen der Unternehmen in TKS und Nuthetal lernen kann.“, so Sebastian Rüter.

In diesem Jahr wird Sebastian Rüter unter anderem beim Zweckverband Bauhof TKS, der Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH am Standort Teltow und einem Fachunternehmen für 3D-Druck mitanpacken. Auch als Automechaniker, als Optiker und Elektriker wird er sich in diesem Jahr für einen Tag versuchen können. Auftakt war das erste Tagespraktikum auf dem Südwestkirchhof in Stahnsdorf gestern.

„Ich bin jedes Jahr aufs Neue den Betrieben und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr dankbar, dass sie mir hier tiefe Einblicke in ihren Arbeitsalltag ermöglichen, und freue mich auf das, was ich erleben und lernen darf.“ so Rüter weiter.

Foto: Sebastian Rüter