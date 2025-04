Am 21. April gastiert das Junge Ostdeutsche Kammerensemble in der Neuen Kirche Kleinmachnow. Auf dem Programm stehen Werke von Schostakowitsch, Dvorak und Hindemith.

Das Junge Ostdeutsche Kammerensemble ist eine Gruppe von Berufsmusikern, Musikstudenten und Laienmusikern, die sich zusammengefunden haben, um ein neues Streichorchester zu gründen. Über die Osterfeiertage führt das Junge Ostdeutsche Kammerensemble als Pilotprojekt seine erste Probenphase auf einem Bauernhof in Grube durch, mit einer öffentlichen Generalprobe in Grube und einem Konzert in der Neuen Kirche Kleinmachnow am Ostermontag um 18 Uhr. Das Junge Ostdeutsche Kammerensemble möchte mit diesem Projekt zwei Ziele verbinden. Zum einen die Förderung des kulturellen Angebots im ländlichen Raum und zum anderen das Aufbrechen der oft noch hierarchischen Strukturen in der klassischen Musik. Aus diesem Grund ist das Ensemble basisdemokratisch organisiert und musiziert ohne Dirigenten und nicht in der typischen Konzertkleidung. Darüber hinaus möchte das Junge Ostdeutsche Kammerensemble sein Projekt und seine Konzerte möglichst allen Interessierten zugänglich machen und erhebt weder Mitgliedsbeiträge noch Eintrittsgelder.

Foto: Das Junge Ostdeutsche Kammerensemble