Mehr Sicherheit in der Lichterfelder Allee – Teltow installiert Ampelanlage vor Kita Felsenblume

Aufgrund der grundhaften Erneuerung der Trinkwasserleitungen und Hausanschlüsse in der Lichterfelder Allee wurde der gesamte Kfz-Verkehr im März dieses Jahres auf die nördliche Fahrbahn verlagert und die ÖPNV-Haltestellen auf den Mittelstreifen verlegt. Im Bauabschnitt befindet sich die zu Stoßzeiten frequentierte Kita Felsenblume.

Die Teltower Verkehrsbehörde hält ein Eingreifen in den Tempo-30-Bereich zur Sicherung des Betriebs der Kita für notwendig und lässt eine Fußgängerbedarfsampel vor der Kindertagesstätte installieren. „Die Ampelanlage ist geeignet, um die Sicherung des Betriebs der Kita Felsenblume zu gewährleisten“, so Ordnungsamtsleiter Jens-Karsten Schmidt.

In der Lichterfelder Allee sind acht Querungshilfen vorhanden, davon befinden sich die Übergänge in der Maxim-Gorki-Straße 40 Meter und in der Gerhart-Hauptmann-Straße 100 Meter von der Kita entfernt. Die Fußgängerbedarfsampel soll für zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr sorgen.

Die Lichtsignalanlage wird Mitte Mai installiert. Die Kosten sind durch den Auftraggeber der Baumaßnahme, die voraussichtlich bis Ende September 2025 andauern wird, zu tragen.

Foto: Pixabay.com