Karfreitag – Evangelische Prozession durch die Potsdamer Innenstadt

Die christliche Tradition verbindet die sieben Tagzeiten des Stundengebetes mit den Stationen der Passion Jesu und den sieben römischen Stationskirchen. Im Gedenken daran richtete man im deutschen Sprachgebiet Karfreitagsprozessionen ein.

Daran knüpft die evangelische Karfreitagsprozession in Potsdam an und führt über sieben Stationen, die aber keine Kirchen sein müssen: St. Nikolaikirche, Landtag, Haus der Frauen, Bildungsforum, Ministerium des Inneren, Heilig-Kreuz-Haus, Garnisonkirche. In Erinnerung an den Leidensweg Jesu wird an den einzelnen Stationen der Prozession an gegenwärtig Leidende in aller Welt gedacht.

Nach dem Gottesdienst um 15.00 Uhr beginnt die Prozession gegen 15.45 Uhr an den Altarstufen von St. Nikolai. Das dort liegende Holz-Kreuz mit einer Höhe von 2.50m wird von vier Menschen hinausgetragen und führt dann die Prozession an.

Foto: Pixabay.com