Teltow – Maibaum wird am Samstag aufgestellt

Am 26. Mai ab 11 Uhr wird auf dem Puschkinplatz in Teltow der Maibaum aufgestellt. Das hat bei den LINKEN in der Region seit mehr als drei Jahrzehnten Tradition.

„Der Maibaum ist wie die rote Mainelke ein öffentliches Zeichen des Arbeitskampfes – in den Anfangsjahren für den acht-Stunden-Tag, später als Zeichen des Widerstandes gegen die Ungleichheit und Unterdrückung zu Lasten der arbeitenden Mehrheit. Anlässlich des bevorstehenden Maifeiertages stellt DIE LINKE wiederholt laut und deutlich fest: In Deutschland verfügen inzwischen nur noch acht Familien über genau so viel Vermögen wie die halbe Bevölkerung des Landes. Wir brauchen keine Milliardäre!“, sagt Thomas Singer, die LINKE.

Ganz im Sinne des Kampf- und Feiertages werden anlässlich der Aufstellung des Mai-Baums drei T-Shirts mit dem Slogan „TAX THE RICH“ zugunsten der Beschaffung von Sport- und Spielgeräten für die Kinder und Jugendlichen im Stahnsdorfer Flüchtlingsheim versteigert.

Wegen der langen Dienstzeit ist der alte Maibaum in den Ruhestand entlassen worden. Der 26. April ist die Premiere für einen neuen Maibaum – angefertigt von einem Teltower Gewerbetreibenden. Kay Kudell – als Bootsmann, S-Bahnfahrer und als Vertreter der LINKEN in Teltow stadtbekannt – wird den Maikranz in sechs Meter Höhe aufhängen.

