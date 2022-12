„Es begab sich aber zu der Zeit…“

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist das Kleinmachnower Krippenspiel zurück im Heizhaus. Es wandert durch Orte und Generationen und hat vor den Toren der Hauptstadt seine neue Heimat gefunden.

„Seit nunmehr 100 Jahren wandert dieses alte Spiel von Generation zu Generation in unserer Familie. Zuletzt fand es bis 2008 in einer alten Scheune im Harz statt, und 500 Zuschauer hatten dort auf den Strohballen Platz. 1987 hat dann der WDR das Krippenspiel 1987 sogar als Spielfilm produziert.“ Die Sängerin Christiane Heinke lebt seit 2001 in Kleinmachnow und hat das Spiel 2009 von ihrer Mutter übernommen und nach Kleinmachnow geholt.

„Wir haben zwar hier in Kleinmachnow keine Scheune, aber mit viel Phantasie und Liebe zum Detail verwandeln wir jedes Jahr zum 4. Advent das Heizhaus auf dem Seeberg in den Stall von Bethlehem,“ erzählt Heinke. Dazu werden Strohballen verteilt, Paletten als Zäune aufgestellt, adventliche Bazarstände aufgebaut. „Viel Arbeit, die aber am Ende Publikum und Beteiligten ein Leuchten in die Augen zaubert, wenn am Samstag um 15:00 Uhr der Waffelgeruch durch den ,Stall´ zieht und die 40 Darstelle ,Wir bringen Frieden für alle´ zum Einzug intonieren.“

„Ich glaube, es ist die Mischung aus alten, traditionellen Texten und Liedern, auch zum Mitsingen, und die einmalige konzentrierte, fast meditative Stimmung. Das Gefühl, wirklich mittendrin zu sein in diesem Weihnachtsgeschehen und so die Botschaft von der Geburt Christi sehr unmittelbar und wertfrei zu erleben“, so beschreibt Axel Mueller aus Kleinmachnow das Geheimnis dieses Spiels. Er ist bereits seit vielen Jahren als einer der drei Weisen aus dem Morgenland dabei und ist damit einer der ältesten Darsteller im Ensemble von 6 bis 80 Jahren.

Geeignet ist das Stück für Jung und Alt. Neben den klassischen Vorstellungen um 15:00 und 17:00 Uhr gibt es am Samstagabend noch eine längere Fassung für Erwachsene mit eingefügten kammermusikalischen Konzertbeiträgen der Mitwirkenden. Karten sind im Kleinmachnower Natura-Buchhandel für 7 bis 10-Euro und online unter www.krippenspiel-kleinmachnow.de. Die diesjährigen Vorstellungen finden am Sonnabend, 17.12., und Sonntag, 18.12, jeweils um 15:00 und 17:00 Uhr statt. Eine längere Fassung des Krippenspiels gibt es ebenfalls am Sonnabend, 17.12., um 19:30 Uhr. Veranstaltungsort ist das Heizhaus der BBIS, Schopfheimer Allee 10, 14532 Kleinmachnow. PM/ros

Titelbild: Sebastian Latzke