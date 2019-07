Teltower Kunst-Sonntag: Jetzt bewerben!

Die Stadt Teltow lädt für den 3. November 2019 zum 12. Kunst-Sonntag in die Teltower Altstadt ein. Dank der Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helfer sowie des Landkreises Potsdam-Mittelmark öffnen auch in diesem Jahr verschiedene Einrichtungen innerhalb der Altstadt von 11 bis 18 Uhr ihre Tore für die zeitgenössische Kunst.

Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Malerei, Bildhauerei, Installation, Fotografie etc. sind herzlich eingeladen, sich schriftlich bis zum 31. Juli 2019 um die Teilnahme zu bewerben. Für Malerei steht jedem eingeladenen Künstler eine Wandfläche von rund drei Quadratmeternzur Verfügung. Skulpteure können bis zu fünf Exponate einreichen.

Die Teilnahmebedingungen und das Anmeldeformular sind ab sofort unter www.teltow.de zu finden. Für die eingeladenen Künstlerinnen und Künstler ist gegen 9.30 Uhr ein inzwischen zur Tradition gewordenes Künstlerfrühstück geplant. Interessierte und kunstbegeisterte Besucherinnen und Besucher sind im Anschluss an die feierliche Eröffnung um 11 Uhr eingeladen, in Austausch mit den ausstellenden Künstlern zu treten und sich an den Exponaten in der historischen Altstadt zu erfreuen.

Quelle: Stadt Teltow