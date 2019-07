Feuerlöscher auf Fahrbahn geworfen – Polizei sucht Zeugen

Am 09. Juli gegen 20:30 Uhr befuhr eine Zeugin in Potsdam mit ihrem Fahrrad den Fahrradweg in der Friedrich-Engels-Straße in Richtung Babelsberg und beobachtete wie ein Feuerlöscher von der Überführung der L 40 auf die Fahrbahn der Friedrich-Engels-Straße geworfen wurde. Weiterhin gab die Frau an, dass sie wahrnehmen konnte, wie ein Fahrzeug direkt neben der Stelle des Aufpralls fuhr, aber nicht beschädigt wurde. Kurz nachdem der Feuerlöscher auf der Fahrbahn aufgeschlagen war und sich der Inhalt des Feuerlöschers auf die gesamte Fahrbahn ergossen hatte, rannten auf der Brücke zwei Personen davon, die die Zeugin als zwei Jugendliche im Alter von 14-15 Jahren beschrieb. Einer der beiden Tatverdächtigen soll blonde Haare, der andere dunkle Haare gehabt haben. Weitere Angaben waren nicht möglich.

Die Friedrich-Engels-Straße wurde gegen 20:45 Uhr in beide Fahrtrichtungen, ab der Brückenunterführung, voll gesperrt. Die Sperrung dauerte bis ca. 23:00 Uhr an. Nach der Alarmierung der Polizei wurden Beamte sofort mit der Nahbereichsfahndung beauftragt. Dies geschah auch unter der Hinzuziehung eines Fährtenhundes. Es konnten jedoch in der Umgebung keine tatverdächtigen Personen festgestellt werden. Kriminalisten sicherten am Tatort Spuren und nahmen die Aussage der Zeugin auf. Die Polizei ermittelt derzeit wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die gestern Abend gegen 20:30 Uhr im Bereich der Brücke (Nuthestraße) über der Friedrich-Engels-Straße oder in der unmittelbaren Umgebung Beobachtungen machen konnten, die mit dem geschilderten Sachverhalt in Verbindung stehen oder Hinweise auf die unbekannten Tatverdächtigen geben können. Weiterhin wird der Fahrer/Fahrerin des Pkw gesucht, der sein Fahrzeug unmittelbar neben der Aufschlagsstelle durch den fließenden Verkehr führte.

Eventuell fällt auch jemandem auf, dass ein Feuerlöscher plötzlich von der gewohnten Stelle entfernt wurde. Auch diese Information kann für die Kriminalisten in Potsdam hilfreich sein.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter der Rufnummer 0331-5508 0 zu melden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle des Landes Brandenburg. Alternativ können Sie auch das Hinweisformular in unserem Bürgerportal unter: polbb.eu/hinweis nutzen.

Text: Polizeidirektion West/ Foto: Timo-Klostermeier_pixelio.de