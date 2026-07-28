Nostalgie, Technik und Gemeinschaft im Ziegeleipark Mildenberg – Ein Fest für Familien und Freunde klassischer Fahrzeuge

Freut euch auf einen erlebnisreichen Tag voller Nostalgie, Technik und Gemeinschaft im wunderschönen Ziegeleipark Mildenberg! Am 8. August 2026 lädt das beliebte Oldtimer- und Traktorentreffen Familien, Freunde und Technikbegeisterte zu einem abwechslungsreichen Programm in der einzigartigen Kulisse des historischen Industriedenkmals ein.



Ab 10:00 Uhr erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm sowie ein Teilemarkt, Spiel und Spaß und ein gastronomisches Angebot in der einzigartigen Kulisse des historischen Industriedenkmals. Als Moderator wird Ulf Schulz, bekannt als Antenne Brandenburg-Autoexperte und Oldtimer-Auskenner, sein umfassendes Wissen mit euch teilen.

Neben den multimedialen und interaktiven Ausstellungen zur Ziegeleigeschichte sorgen Bahnfahrten, Schienenfahrrad, Go-Karts und viele weitere Freizeitangebote für abwechslungsreiche Erlebnisse auf dem weitläufigen Gelände des Ziegeleipark. Und wer Abkühlung sucht, findet im Ziegeleipark auch eine Badestelle mit Wasserspielplatz und schattigen Plätzchen.



Auf dem Trödelmarkt wartet zudem das eine oder andere Schnäppchen oder Lieblingsteil auf die Besucher. lso alles perfekt für einen erlebnisreichen Ausflug.



Besucherinnen und Besucher sowie Ausstellerinnen und Austeller sind gleichermaßen willkommen!

Ausstellern erhalten freien Eintritt, Beifahrer zahlen 5 Euro.

Übrigens: Am Wochenende des 08. und 09. August sind im Ziegeleipark Mildenberg Dampfloktage.

Dabei werden die Loren von der hauseigenen Dampflok „LOWA Nr. 127114“ durch die einzigartige Tonstichlandschaft gezogen. Die Fahrtzeiten der „Naturparktour-Spezial“ sind jeweils um 12:30 Uhr und 14:30 Uhr, am Samstag gegebenenfalls auch häufiger.



Kommt vorbei und erlebt einen unvergesslichen Tag mit historischen Fahrzeugen, spannenden Attraktionen und echter Industriekultur!

Wo? @ziegeleipark, Ziegelei 10, 16792 Zehdenick

Wann? 08. August 2026, ab 10:00 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene 10 Euro / Kinder (4-14 J) 5 Euro (enthalten sind ebenfalls Ausstellungen, Bahnfahrten und tägliche Aktionen des Ziegeleiparks)

Fotos: Fotos: Ziegeleipark/ Anne Thamm

