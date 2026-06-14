Akku raus – bevor es brennt!

Ein vergessener Akku kann bereits Brände in Müllfahrzeugen, auf Wertstoffhöfen oder in Entsorgungsanlagen auslösen. Deshalb bittet die APM GmbH darum, Batterien und Akkus vor der Entsorgung aus Elektrogeräten zu entfernen.

Batterien und Akkus sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie stecken in Smartphones, Laptops, E-Bikes, Spielzeugen, Grußkarten, Werkzeugen, E-Zigaretten (Vapes) und vielen weiteren Elektro- und Elektronikgeräten. Im Jahr 2023 wurden 747.000 Tonnen Elektro- und Elektronikaltgeräte recycelt. Das waren gut vier Fünftel (82,4 Prozent) der insgesamt 906 100 Tonnen solcher Geräte, die von sogenannten Erstbehandlungsanlagen angenommen wurden, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Doch die Entsorgung solcher Geräte erfordert besondere Aufmerksamkeit: Batterien und Akkus sollten grundsätzlich aus Elektrogeräten entfernt werden, bevor diese auf dem Wertstoffhof oder im Einzelhandel abgegeben werden.

Vor allem Lithium-Ionen-Akkus können bei Beschädigungen, Kurzschlüssen oder unsachgemäßer Lagerung gefährliche Reaktionen auslösen. Extreme Hitze oder Kälte können zu einer Gasbildung im Inneren des Akkus führen. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem sogenannten „thermischen Durchgehen“, bei dem die gespeicherte Energie schlagartig freigesetzt wird. Die Folge können Brände oder sogar Explosionen sein. Solche Brände entstehen nicht nur im privaten Bereich, sondern auch in Sammelfahrzeugen.

Alte Elektrogeräte enthalten wertvolle Rohstoffe, die wiederverwertet werden können. Deshalb gehören sie nicht in die Restmülltonne. Kleine und große Elektrogeräte können auf dem Wertstoffhof abgegeben oder je nach Gerät auch über den Handel zurückgegeben werden. Mit dem Rückgabefinder für Altgeräte-Sammelstellen können Sie außerdem naheliegende Abgabestellen für Elektroaltgeräte finden.

So entsorgen Sie Batterien und Akkus richtig:

Batterien und Akkus aus dem Gerät entnehmen.

Beschädigte oder aufgeblähte Akkus besonders vorsichtig behandeln.

Batterien und Akkus niemals in die Mülltonnen werfen.

Geben Sie Altbatterien und Akkus bei Sammelstellen im Handel oder auf dem Wertstoffhof ab.

Fotos: APM GmbH