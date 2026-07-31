Kurzfristige Vollsperrung der Bundesstraße 101 bei Thyrow ab 18:00 Uhr – Umleitungsstrecke ist ausgeschildert 

Die Bundesstraße 101 musste am 31. Juli am späten Nachmittag im Bereich der Grünbrücke der Ortsumfahrung Thyrow (Landkreis Teltow-Fläming) voll gesperrt werden. Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Grund für die Vollsperrung ist die fehlende Standfestigkeit aufgrund von Rissen, die bei einer Untersuchung der Grünbrücke über die B 101 festgestellt wurden.

Nach Einschätzung des Sachverständigen ergibt sich durch die Risse eine wesentliche Gefährdung der Stand- und Tragsicherheit der Brücke. Zur Gefahrenabwehr wurde deshalb die unter der Brücke verlaufende B 101 – in Abstimmung zwischen der DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH), die die Brücke errichtet hat, dem Landesbetrieb Straßenwesen und dem Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung – für den Verkehr voll gesperrt. Auch die parallel verlaufende Gemeindestraße ist gesperrt.

Die Sperrung gilt, bis zusätzliche Untersuchungen genauere Aussagen zur Statik der Grünbrücke und zum weiteren Vorgehen erlauben. Diese Untersuchungen werden Anfang der kommenden Woche erfolgen. Ziel ist, festzustellen, ob die Standsicherheit jedenfalls so weit gegeben ist, dass die Sperrung aufgehoben oder durch kurzfristige Maßnahmen erreicht werden kann. Die Grünbrücke unterliegt noch der Gewährleistung.

Die Vollsperrung und die Umleitungsstrecke werden ab ungefähr 18 Uhr von den Straßenmeistereien Ludwigsfelde und Luckenwalde eingerichtet und vor Ort ausgeschildert.

Für den Verkehr aus nördlicher und südlicher Richtung der B 101 werden zwei unterschiedliche Umleitungsstrecken eingerichtet, um die Verkehrsbelastung auf den Strecken abzumildern.

Der Verkehr aus nördlicher Richtung wird zunächst bei Ludwigsfeld Süd auf die L 79 bis Groß Schulzendorf geleitet. Anschließend verläuft die Umleitung über die L 792 über Werben nach Nunsdorf und die B 246 über Christinendorf zurück zur B 101.

Der Verkehr aus südlicher Richtung wird über die B 246 über Christinendorf nach Nunsdorf und die L 795 über Märkisch Wilmersdorf zur B 101 in Thyrow umgeleitet.

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